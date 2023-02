NALUPAO JOJ ŠAMARE, NAZIVAO MUTAVOM I LUZERKOM: Dragana Grnčarski oprostila Nebojši batine, čpovukla tužbu, a sad uživaju OVDE

Vlasnika modne agencije Nebojšu Grnčarskog supruga Dragana pre dve godine prijavila je za nasilje u porodici. Ona je tvrdila da ju je suprug Nebojša duže vreme psihički i fizički zlostavljao, zbog čega je napustila porodični dom i obratila se nadležnim organima.

Međutim, ubrzo je povukla krivičnu prijavu, a potom su se i pomirili. Sada su Dragana i Nebojša otišli na odmor u Andoru.

Posle višemesečne razdvojenosti, par od pre dva meseca ponovo živi pod istim krovom u nameri da nadoknadi propušteno. Ovakvom epilogu najviše se raduju njihova deca, kojima je, što nije teško pretpostaviti, bilo najteže dok su njihovi roditelji imali različite poglede na budućnost.

foto: Dragana Udovičić

I upravo zbog njih su Nebojša i Dragana odlučili da sve negativno što se u poslednjih 17 meseci desilo među njima, jake reči i loša dela, ostave iza sebe.

Nekadašnji maneken nije želeo da govori o pomirenju sa Draganom.

- Kako mi je interes dece uvek na prom mestu, bilo mi je važno samo da njih zaštitim - rekao je Nebojša jednom prilikom.

lako je njihova veza startovala neobavezno još 1996, oboje su isticali da su od samog početka osećali sudbinsku povezanost.

- Vrlo brzo smo se prepoznali, mada na prvi pogled delujemo sasvim različito. Svi koji su nam radili horoskope kažu da smo karmički predodređeni jedno drugom - rekla je Dragana, a Nebojša objasnio kako se promenio uz suprugu:

- Kada sam počeo da se zabavljam sa Draganom, nisam išao toliko daleko u razmišljanjima kakva će supruga i majka biti. To nije bilo do nje: moje najduže veze u to vreme trajale su po šest-sedam meseci. Nisam bio baš neki dugoprugaš. Nisam razmišljao o sebi kao ocu, pa ni nju nisam video kao majku. Međutim, posto je Dragana veoma emotivna i izuzetno porodična osoba, negde u dubini duše sam to znao.

kurir.rs/gloria/blic