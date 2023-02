"NA DAN ZALJUBLJENIH IDEM NA OPERACIJU " Indi otkrila da li su joj PUKLI SILIKONI zbog tuče sa sestrom, pa progovorila o AGONIJI

Pevačica Indira Indi Aradinović, senedavno našla u centru skandala, kada je isplivao video klip na kom se jasno vidi da se bije sa svojom rođenom sestrom, Editom Aradinović.

Indi se po pitanju ove tuče, kako i njena sestra, oglašavala za medije, ali su se obe oglašavale i putem zvaničnih naloga na društvenoj mreži Instagram. Kako se danas oglasila za medije, pevačica je potvrdila da joj je pukao silikon, te i da će morati hitno na operaciju.

Indi je sada otkrila o čemu je tačno reč, kao i da li to zapravo ima veze sa tučom sa rođenom sestrom.

- Grudi su u pitanju. Već neko vreme su u stanju pucanja, tj. pukla su oba. Ima desetak godina da sam ih uradila to po zdravlje nije dobro da stoji u organizmu. Moj hirurg mi je dala termin, zanimljivo, 14.februara za Dan zaljubljenih, da to u ime Boga, završimo, tako da se nadam da će sve proći kako treba. Operacija traje nekih pet do šest sati, oporavak je malo duži nego kada su obićni implanti u pitanju i ožiljaka ima malo više, malo je stručniji operativni zahvat. Zaustavili smo sve termine snimanja, nastupa, moj menadžerski tim je prolongirao sve to za, tamo neko proleće recimo - rekla je Indi, a na pitanje da li je tuča sa Editom doprinela hitnosti ove operacije, pevačica je imala da kaže:

- Ne, ne, ne, ja sam osetila bolove dok sam bila u Danskoj, pa sam prvom prilikom uzela let i doletela za Beograd. Osetila sam kao neko žarište, a doktorka mi je rekla da nije hitno, hitno, za odmah, već da možemo 14 februara da uradimo - istakla je Indi.

