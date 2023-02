OGLASILA SE TAMARA MILUTINOVIĆ NAKON VERIDBE! Rekla sam "da" najboljem čoveku! Darko me je oborio s nogu!

Tamaru Milutinović iznenadio je dečko, fudbaler Darko Jevtić na proslavi svog rođendana, pevačica je zapravo htela njega da iznenadi žurkom, a zapravo se desilo suprotno. On je u jednom momentu kleknuo i zaprosio je.

Pozvali smo zvezdu "Granda", koja nije krila koliko je srećna.

- Nismo spavali ni dva sata, oboje smo u šoku. To je bio najposebniji trenutak u mom životu do sada. Ja sam gledala celo veče da njega iznenadim, a zapravo se desilo suprotno, jer me je oborio sa nogu. Ja sam rekla "da" najboljem čoveku na svetu - rekla je Tamara za Kurir.

