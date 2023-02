"NISAM NAJBOLJE, ALI SE TRUDIM" Jelena Rozga progovorila o bolesti sa kojom se bori, pa priznala: NALAZI SU MI NIKAD GORI!

Regionalna pop zvezda Jelena Rozga iskreno je, bez ustezanja, u emisiji "Premijera" otkrila kako se trenutno oseća nakon svih analiza koje je nedavno obavila.

Dugo se spekulisalo o njenom zdravstvenom stanju, a sada je otkrila detalje problema sa kojima se bori.

foto: Printscreen Premijera vikend specijal

- Srećna sam žena, imam sve što hoću. Imam problema sa zdravljem, ta štitnjača me ne sluša... To ne krijem, pričam, možda mogu nekom da pomognem. Pre dva dana sam išla da pregledam krv, nalazi su mi nikad gori. Nisam najbolje, ali se trudim. To najviše utiče na moje raspoloženje, kada mi hormoni nisu u balansu. Utiče to i na moju kožu. Trudim se da što više odmaram, da budem pozitivna i nadam se da će za mesec dana, kada budem išla na kontrolu, moji nalazi biti bolji.

foto: Promo

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

03:39 JELENA ROZGA U MINI CRNOJ HALJINICI! Gola leđa, gole noge: Pevačica NIKAD IZAZOVNIJA