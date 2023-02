KARAMBOL NA DAN ZALJUBLJENIH! Obezbeđenje opkolilo Maju i Cara, Zvezdan doleteo da ih RAZDVAJA! Žestoka svađa, pljuste uvrede

Filip Car i Maja Marinković žestoko posvađali na Dan zaljubljenih, te ih je obezbeđenje razdvajalo.

Starleta Maja Marinković kao po običaju pratila bivšeg dečka Filipa Cara zbog čega je došlo do nezapamćenog haosa i loma u Šimanovcima. Ona je pokušala da mu poljulja vezu sa Aleksandrom, istakavši da je primetila poglede između njih.

foto: Printscreen Zadruga

- Gledaš me stalno. Aleksandra rekla sam u nedelju da me gleda i dobacuje. Kunem ti se u sve, non stop - rekla je Maja.

Potom su žestoko krenuli sa svađom, a teške reči i psovke kao po običaju nisu izostale.Obezbeđenje je sve vreme stajalo između njih, kao i Zvezdan Slavnić kako bi sprečili pokolj.

foto: Printscreen Zadruga

- Ostavi me se kao majčina mleka. Stani na vreme jer će ti plvavati sve. I mamu i tatu ću ti za uši razvući kao dirigent - rekao je Car.

- Iskompleksirana, izoperisana ******. O mojoj sestri ne znaš ništa, ni kako se zove. Ne volim te - rekao je Car.

- Lažeš, lažeš - rekla je Maja.

Kurir.rs/M.K.

