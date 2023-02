MNOGO ME JE BOLELO... PROGOVORILA BIVŠA KUĆNA POMOĆNICA SEKE ALEKSIĆ! Evo šta se krije iza vrata luksuzne vile

Kada gledamo sa strane, pojedini brakovi poznatih ličnosti izgledaju nam skladno i harmonično, a šta se zaista dešava između njihova četiri zida, to uglavnom samo oni znaju, pa često dođe do iznenađenja kada se sazna da je neki par duže vreme imao velikih problema.

foto: Damir Dervišagić

Da li je brak popularne pevačice i voditeljke kulinarskog šou-a "Majke i snajke" na Kurir televiziji, Seke Aleksić u kojem je godinama sa Veljkom Piljikićem, zaista tako idealan kako svima deluje, otkrila je žena koja je najbolji uvid imala u isti. Naime, utisci koje je iz njihovog doma jednom prilikom iznela bivša kućna pomoćnica Seke Aleksić otkrivaju nam kakva je pevačica iza zatvorenih vrata, ali i pravu sliku njihove bračne zajednice i života uopšte.

foto: Promo/Marko Suvić

- Mnogo me je bolelo kad su Seku prozivali i govorili da ne vidi nikoga osim sebe. Pa ona je nama kojima je platu davala, delila šakom i kapom, a da ne pričam o rodbini i najbližima - ispričala je bivša zaposlena u njihovoj vili u Staroj Pazovi.

foto: Kurir televizija

Nekadašnja kućna pomoćnica Seke Aleksić otkrila je takođe i da pevačica i njen suprug kada god su kod kuće, zaposlenima mnogo olakšavaju stvari, ne libe se da pripomognu u kućnim poslovima, a jedno prema drugom se ponašaju kao da su na početku veze i okolo šire samo pozitivnu energiju.

foto: Printscreen/Instagram

- Kod nje mi se posebno sviđalo što je sve po kući radila sa nama. I peglanje, i kuvanje, i ribanje. O Veljku da i ne govorim! On je na sve spreman, samo da Seka bude srećna. Ustane ujutru pre nje, pa joj odnese kafu u krevet, onda spremi doručak. Leti oko nje, a ona ga samo grli i ljubi. Verujte da ne postoji žena koju bi on pogledao pored njegove Seke. E to kako ona živi i kakva je, to želim svakome na svetu. To je raj i idila - završava prepuna pozitivnih utisaka bivša kućna pomoćnica Seke Aleksić.

foto: Promo

Kurir.rs/Story

Bonus video:

03:04 SEKA ALEKSIĆ POTPUNO PONIZILA JOVANU JEREMIĆ! Potom oplela po Zvezdama Granda: OVO IM ZAMERA!