MILJANA KULIĆ BEBICU PREBILA ŠTIKLOM Izula se i udarala po glavi svom snagom ko sumanuta! Gde njena štikla udari TU TRAVA NE RASTE

Miljana Kulić sedela je u pušionici i zbog suza koje je prolila Ana Ćurčić, ona je zaplakala, te je tom prilikom Nenad Macanović Bebica rekao Miljani da je folirant.

Ona je ušla u crveno tim povodom, te ga je napala pred svima. Podsetimo, Miljana je prošle godine diskvalifikovana zbog nastraja na Lazara Čolića Zolu štiklom.

Nenad Macanović Bebica pokušao je potom da priča sa Miljanom, ali ona ga nije ni konstatovala.

- Je l' ti je to bila ideja, plan, šta? Mogla si bar da smisliš neki bolji izgovor, nego to, to si bar mogla da uradiš - pričao je Bebica.

