ZOLA SAZNAO ZA MILJANINU VERIDBU! Otvorio dušu o odnosu sa Kulićkom, priznao da li bi im došao na SVADBU, pa doneo VELIKU ODLUKU

Lazar Čolić Zola nedavno je stavio tačku na odnos sa Miljanom Kulić, a na iznenađenje svih Bebicu ju je javno zaprosio. Sada je o njihovoj veridbi progovorio didžej iz Dervente, koji ne gleda ozbiljno na ove novitete.

- Reci mi, kako si, kako se osećaš - pitao je Osman.

- Dobro sam, lagano se usmeravam ka pravom putu i razmišljam. Ove sezone idemo na 200 posto, sada sam na minus jedan - rekao je Zola.

- Kakva je situacija ova i šta se desilo - pitao je Osman.

foto: Printscreen Zadruga

- Što bi rekao načelnik moje opštine: "Situacija u našoj opštini je alarmantna". Sve to ide kako je suđeno, nema šta tu, idemo dalje, ne bih ja tu nešto previše ni komentarisao - rekao je Čolić.

- Šta misliš o veridbi koja se desila sinoć - pitao je Osman.

- Neko mi je sinoć to pomenuo i danas sam čuo. Ne uzimam za ozbiljno dok se to ne desi, a kad se dogodi, tek tada ću shvatiti za ozbiljno. Do sada mi deluje kao neka zezancija, neka magla. Ne bih ja došao na tu svadbu, a ako se desi, shvatio bih ozbiljno, onda ide svaka čast skidam kapu. Sve mi je to dok se ne desi šuplja priča - dodao je Zola.

foto: Printscreen Zadruga

- Kad bi raskinuli, da li bi bio sa Miljanom u vezi - pitao je Osman.

-+ Čuo sam Marijino izlaganje, za mene svako ko veruje u tu ljubav obostrana, on je za mene lud. To isto sa mnom, ne zanima me ta priča, bilo kakav odnos sa njom, od mene ima sve najbolje, želim joj sve najbolje, mene ne intresuje to više. Više kod mene srce ne postoji u ovom rijalitiju, kod mene ide samo razmišljanje i mozgom. Ako je iko trebao da ovaj odnos pljuje svaki dan, to je moja majka, šta se sve izdešavalo. Ja nisam čuo da je moja majka rekla neku lošu reč. Ja imam pravo an svoj izbor i treba moja majka da me podrži u svemu. Ko šta drugi želi, to je već nešto drugo - odgovorio je Čolić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije

Kurir.rs

Bonus video:

01:07 AKO ME VRATE U RIJALITI BIO BIH MUŠKA MILJANA KULIĆ! Golubović: Imam 3. stepen insomnije, MALTRETIRAO BIH UROŠA ĆERTIĆA 24 SATA