OGLASIO SE GRADONAČELNIK PULE: Zabranio SRPSKE PEVAČE, pa izneo sramnu odbranu! Njemu su Bekuta i Keba TURBOFOLK?! Pada i TUŽBA!

Filip Zoričić, gradonačelnik Pule, našao se u centru skandala kada je otkazao projekat „Hiljadarka“ na kojem je trebalo da nastupaju Duško Kuliš, Ana Bekuta, Dragan Kojić Keba i Zorana Mićanović, uz obrazloženje da turbo-folku nije mesto u tom gradu.

Organozatori „Hiljadarke“ oglasilo se saopštenjem za medije, gde su istakli da je Zoričić otkazao koncert tek kada je saznao da u Puli, uz Kuliša, treba da nastupaju i naši izvođači, koje je, u razgovoru sa organzatorima nazvao „smećem“.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, pula.hr, Shutterstock, Ilustracija

Zoričić se sada oglasio za hrvatske medije, uz tvrdnje da nije vređao Srbe.

- To nije muzika za javni prostor grada Pule, ja ne ulazim u privatne prostore. To nije primereno za ovaj grad, iza toga stojim i neću od toga odustati. To je razlog otkazivanja jer Pula pripada drugom identitetu. Jednostavno, turbo-folk muzika ne može biti u javnom prostoru Pule. Iza toga stojim i gotovo. Ovo je turbofolk, a nije narodna muzika. Kad govorimo o narodnoj, pravoj, iskonskoj narodnoj muzici, to je nešto drugo - rekao je Zoričić, a potom se osvrnuo na saopštenje organizatora „Hiljadarke“ koji su ga optužili da je pijan vređao srpske izvođače nazvaviši ih „smećem“.

- Ja nikad tako ne komuniciram niti sam tako odgojen. Ako su to napisali u saopštenju, to je za ozbiljnu tužbu. To je neukusno. Ja imam sve poruke sačuvane s organizatorima, nikad tako nisam ni s kim komunicirao - rekao je gradonačelnik između ostalog,

Kurir.rs/index.hr

Bonus video:

01:02 Ana Bekuta u Petrovcu na moru