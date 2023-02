LJUPKA STEVIĆ UZNEMIRENA Nakon šuškanja da je ZAMRZLA JAJNE ĆELIJE, otkrila svoje PLANOVE, jednom izjavom sve ZAINTRIGIRALA!

U domaćim medijima kao bomba je odjeknula vest o tome da je pevačica Ljupka Stević u poodmaklim tridesetim godinama rešila da zamrzne jajne ćelije, budući da još nije našla adekvatnog partnera kojem bi rodila decu. Tim povodom se pevačica oglasila i istakla da ovakvim nagađanjima nema mesta.

- To je totalna izmišljotina i glupost. Vrlo me je iznerviralo i uznemirilo to što sam pročitala. Nije tačno da sam se odlučila na zamrzavanje jajih ćelija. Nemam ništa protiv toga da devojke koje planiraju u nekim dvadesetim da rađaju decu u kasnim tridesetim to urade, ali ja o tome ne razmišljam, zaista. Nikad nisam krila da želim da se jednog dana, bože zdravlja, ostvarim u ulozi majke, ali glasinama o zamrzavanju jajnih ćelija u ovom momentu zaista nema mesta - rekla je Ljupka i progovorila o svom trenutnom emotivnom statusu, pa jednom izjavom zaintrigirala javnost.

foto: Kurir televizija

- To sve zanima, ali ja ne želim ništa konkretno na tu temu da otkrivam. Reći ću samo da je stanje na terenu neutvrđeno, za sada. Uživam u životu i ne opterećujem se - poručila je pevačica.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

00:32 LJUPKA STEVIĆ O POSKUPLJENJU NA ESTRADI: Većina mojih kolega su podigli cene, A MENI SU CENE ISTE OD PROŠLE GODINE!