"NE BIH VOLEO DA ĆERKE KRENU MOJIM PUTEM" Saša Matić o porodici, progovorio o odnosu s BRATOM i ružnim komentarima na njihov račun

Saša Matić s uzbuđenjem čeka koncerte u Areni 8. i 9. marta. Zbog velikog interesovanja publike, postoji mogućnost da će biti i trećeg spektakla. Pevač kaže da je sve spremo, ali detalje ne želi da otkriva, jer hoće da iznenadi sve one koji dođu da se druže s njim i uživaju u njegovim pesmama.

Matić je u intervjuu za Kurir rekao da je ostvario mnoge svoje želje, priča o ćerkama, za koje kažu da su talentovane za muziku, ali da ne bi voleo da krenu njegovim putem, otkrio je kakav odnos ima s bratom blizancem Dejanom, ali je progovorio i o svim lošim komentarima koji stižu na njihov račun, najviše preko društvenih mreža.

Kako teku pripreme za dve Arene koje te očekuju 8. i 9. marta?

- Teku tako da mogu reći - jedva čekam! Sve je već spremno i ostalo je još samo da dočekamo datume i publiku. Biće to stvarno dva neverovatna koncerta i to je sve što smem reći za sada, mada zbog velikog interesovanja moj tim to jest moja publika na prvom mestu, traži i treću Arenu.

Koliko će se ova dva koncerta razlikovati od prethodnih koje si održao u Areni?

- Svaki koncert je priča za sebe. Svaki ima neku svoju posebnu emociju, energiju i utisak. Sve što mogu obećati i podeliti sa vama je da će publika dugo, dugo da pamti te noći. Spremili smo puno toga, ali nemojte da odajemo sve.

Očekujes li podršku kolega, ko je najavio dolazak?

- Za sve ove godine mogu reći da nikada nije izostala podrška kolega. Uvek su mi se našli tu i uvek sam osetio da je to iskreno i od srca. To je i jedna od najlepših stvari koje vežem za ovaj posao. U svakoj Areni imao sam i svoje goste, moje prijatelje i kolege, ali sam to uvek sačuvao kao iznenađenje za publiku. Moramo malo biti tajanstveni.

U poslednje vreme svi zakazuju koncerte u Areni - Jelena Rozga, Ana Nikolić, Aleksandra Prijović, Milica Pavlović? Da li su ti konkurencija?

- I sve one su zaslužile prepune Arene zbog svega što jesu. Jelena, Ana, Aleksandra, Milica su velika imena, sve imaju hitove iza sebe, brojne prepune nastupe i publiku koja ih obožava godinama. Na sve to su stvarno velike umetnice. Siguran sam da ih sve čeka uspeh, a ja im to od srca želim. To je san svakog pevača, i za taj osećaj vredi živeti i proći toliko toga. One su to zaslužile. Niko svestan sebe ne želi neuspeh drugoj osobi i jedinu konkurenciju uvek vidi samo u sebi.

Otac si dve devojčice, da li je neka pokazala interesovanje da pođe tvojim putem? Jesi li strog otac i da li im ispunjavaš sve želje?

- Svako svoju decu odgaja onako kako on misli i veruje da treba. Ja sam zaista ponosan kako smo moja supruga i ja odgojili naše devojke, jer danas kad ih pogledam osećam takvu sreću. Izrasle su u vredne osobe. Talentovane su i muzikalne, ali ne bih voleo da se odluče za ovaj put. Mnogo je težak i nezgodan. Ali svakako će svaka od njih izabrati svoj put.

Malo malo pa se povede priča o tvom odnosu sa bratom Dejanom. Da li ste zaista bili u sukobu i niste komunicirali?

- Istina je da smo mi rođena braća koja su odrasla zajedno, mnoge stvari prošli zajedno i volimo se više od svega. Dejan će zauvek biti poseban u mom životu.

Da li se sećas kada ste svi zajedno s vašim porodicama okupili kod roditelja? Koliko je to moguće kada ste obojica na estradi?

- Naš posao je prosto takav da se mnogo putuje i retko bude kod kuće. Ali, onda kad sam kod kuće, zaista se trudim da budem maksimalno posvećen svojoj porodici. Ti trenuci su za mene dragoceni i najvažniji. Istina, ponekad poželim da je tih trenutaka više, ali srećan sam što imam takvu porodicu da onda kad se sretnemo i sednemo jedni sa drugima znamo da osetimo i osvestimo taj trenutak. Napunimo prosto srce za sve dane koje smo proveli odvojeno i za sve one dane što nam tek dolaze.

Da li je tačno da si pesmu "Niko i neko", koja je najveći hit tvog brata, odbio? Da li se sad kajes zbog toga? Jeste li se "otimali" oko neke pesme?

- Ja sam neko ko veruje da ne traže pevači pesme, nego pesme pronađu nas. Pesma "Niko i neko" je u potpunosti Dejanova i to je oduvek i trebalo da bude tako. On ju je doneo na poseban način koji smo svi zavoleli i siguran sam da je takav hit velikim delom i zbog toga. Nikome kao njemu ne želim sreću i uspeh.

Kako si se osećao kada si čuo pesmu "Kad ljubav zakasni", da li si se možda dvoumio da li da je otpevaš?

- Pesma "Kad ljubav zakasni" je jedna od mojih najlepših pesama i najvećih hitova. Mnogo sam srećan i zahvalan što je ta pesma moja pesma i što godinama posle traje, ne bledi i ne gubi svoj sjaj. To znači da je cista emocija koju je osetio velik broj ljudi.

Na društvenim mrežama se s vremena na vreme pojave podrugljivi komentari na račun tebe i tvog brata, kako sve to podnosiš, da li te iznervira ili rastuži?

- A ko ne dobije ponekad takav komentar? Društvene mreže su samo omogućile da to vidi veći broj ljudi i da ljudi pod lažnim imenom kažu nešto što bi moglo da rastuži drugu osobu. To govori o njima, ne meni. Nisam tužan što meni ili bratu upućuju takve komentare, tužan sam što su nesrećni i imaju potrebu za tim.

Po čemu pamtiš detinjstvo u Drvaru i koliko često odlaziš u svoj rodni grad?

- Drvar je moje mesto i naravno da rado svratim. Podseća me na detinjstvo koje je u mom sećanju lepo i puno smeha. Brat i ja smo bili omiljeni u društvu, mnogo smo voleli zasmejavati druge i izvodili smo svakojake vragolije. I na to me Drvar podseća. Na porodicu, na prva prijateljstva, na školu, prve zvuke instrumenata, prve otpevane pesme.

Imaš li neostvarenu želju?

- Toliko toga sam u životu želeo i toliko sam zahvalan što sam i više od toga dobio. Arene su bile moj san. Porodica. Supruga kakvu imam pored sebe. Deca da izrastu u osobe kakve danas jesu. Ima i neostvarenih želja, ali kad ovo osvestim što već imam, ipak preovlada zahvalnost zbog svega što živim.

