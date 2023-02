ZVEZDI GRANDA PREMINUO ČLAN PORODICE! Pevačica srceparajućom objavom saopštila tužne VESTI (FOTO)

Nekadašnja učesnica „Zvezda Granda“, Biljana Sulimanović prolazi kroz težak i tužan period koji je usledio nakon smrti voljene bake za koju je bila izuzetno vezana.

Skrhana od bola, pevačica je sada javno uputila emotivne reči kojima se oprostila od nje.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

– Volim te i voleću te dok ovo moje srce kuca. Hvala ti što si napravila ovakvog čoveka od mene kakva sam danas. Ti si zaslužna za svu ljubav koju moja braće i sestre zajedno sa mnom osećamo jedno prema drugom. Naučila si nas da budemo ljudi, da delimo bezuslovnu ljubav svima pa čak i našim neprijateljima. Hvala ti za sve. Nedostaješ mnogo, vidimo se na tom lepom mestu na kom si ti sa Bogom i pored svog sina gde si sada srećna. Počivaj u miru bako moja lepa. Amin – napisala je Biba.

Inače, prethodna godina za Biljanu bila je jedna od najtežih budući da je izgubila bebu u četvrtom mesecu trudnoće te je na pragu 2023. godine otvorila dušu i osvrnula se na loše stvari koje su je zadesile.

- Nije da želim da zaboravim to što su loše stvari izdešavale i što sam izgubila bebu, samo želim da me prođe jer me je baš pogodilo sve što se izdešavalo. Ne bih poželela nikom na ovom svetu da to doživi. Volela bih da se ove godine ostvarim kao majka, ali otom potom, najbitnije je zdravlje. Inače mi 2022. nije bilo nešto posebno, mislim da nikom nije, ali jedino lepo je to što šmo svi zdravi i što sam dobila novog člana porodice, a to je naš mali pas Kiki i on nas sve čini jako srećnim. Naš dom je topliji od kad imamo njega - kazala je pevačica.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

01:34:04 SCENIRANJE 19.02.2023. JAMI