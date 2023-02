POTRESNA ISPOVEST ACE BULIĆA: Otkrio detalje poznanstva sa Anom i progovorio o tragičnom GUBITKU ĆERKE!

Aca Bulić, bio je gost kod Jovane Jeremić u "Novom jutru" kada je govorio o svim gorućim temama koje intrigiraju domaću javnost, a tiču se odnosa njegove bivše ljubavi Ane Ćurčić, koja je u Zadruzi otkrila da je bila matretirana i zlostavljana.

Bulić je u samom startu govorio o predrasudama koje vezuju za njega, te je otkrio više informacija o sebi.

- Ono što me je navelo da se pojavim jesu ova dešavanja, jer ljudi imaju predrasude o meni. Ja sam trener fudbalskog kluba "Radnički", svoje znanje prenosim mladim ljudima. Moje prezime poznatog oca Ivice, nije bilo lako nositi, on je neko ko me je svemu naučio. Naučio me je da budem mangup, da se čuvam. Taj termin danas ima drugačije značenje, manguš je neko ko je mnogo dobar u onome što radi, a ne samo šmeker sa asfalta. Više kategorija mangupa zapravo stvara šmekera.

Aca je otkrio i kako se upoznao sa Anom i šta je ono što pamti iz ranog detinjstva, ali i govorio o detaljima ragičnog gubitka njihove ćerke.

- Anu poznajem od desete godine, od ranog detinjstva. Divno jedno odrastanje i detinjstvo, pamtim to kao najlepši deo života. Kao mala je bila kao sada, pravi drugar, nema tu neke razlike. Mnoge stvari koje vidimo trenutno nije Ana, verovatno se malo pogubila zbog svega. Ovde sam jer sam čuo njen vapaj za pomoć.

- Beba se zvala Aleksandra, bila je plod ljubavi. Svaka ćelija u meni vrišti i govori da je ona živa. Ana je tada izgubila mnogo krvi, bile su to jezive scene, dok je beba izgledala kao da će preživi. Oni su samo došli deveti dan, oktobar mesec je bio, rekli su da je umrla. Tražili smo da je sahranimo, ali nam nisu dali. Sve mi je to bilo bolno i čudno. Ne dao Bog nikome takva tragedija da se desi - izjavio je Bulić.

