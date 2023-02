OSTALI BEZ 150.000 EVRA, PA SE SVETI! Severinin menažder umešan u zabranu koncerta Kebe, Bekute i Zorane u Puli!

Koncert pevača narodne muzike u Puli, zakazan za 25. mart, zabranjen je zato što je jedan od izvođača Dragan Kojić Keba, a iza te hajke navodno stoji Tomica Petrović, menadžer Severine Vučković, saznaje Kurir.

Izvor našeg lista tvrdi da postoji više osoba koje su do detalja upućene u ovaj montirani proces koji se vodi isključivo protiv Kebe, a ostali pevači, Ana Bekuta, Zorana Mićanović i Duško Kulić, samo su kolateralna šteta. Petrović je, navodi sagovornik Kurira, preko svojih bliskih ljudi izvršio uticaj na gradonačelnika Pule Filipa Zoričića da zabrani koncert u tom gradu.

Prljave igre

- Odmah da se ogradim, nisam siguran da Severina ima išta s tom nameštaljkom i ne znam da li je upućena u sve to. Tomica je jako besan na Kebu jer misli da on ima veze s tim što mediji u Srbiji negativno izveštavaju o Severini, zbog čega joj je otkazano više koncerata, ali i jedan veoma vredan sponzorski ugovor. Trebalo je da radi kampanju i snimi reklamu za jednog regionalnog provajdera, na tome su ona i Tomica radili godinu dana i potpisali su memorandum. Međutim, tad je Severina imala one ispade s nacionalističkim izjavama, pa joj je otkazan taj ugovor, a potom i neki nastupi u Srbiji. Kako sam čuo, ostali su bez 150.000 evra. I sad Tomica misli da porodica Kojić ima veze s tim, pa se sveti Kebi, a naravno da nije tako - priča naš izvor.

Kako navodi sagovornik Kurira, Petrović sa svojim saradnicima navodno na sve načine pokušava da sabotira folk pevača da ne može da nastupa u Hrvatskoj.

- Koliko znam, pre jedno mesec dana Keba, Ana Bekuta i Duško Kuliš imali su koncert u manjem mestu u Hrvatskoj i tada je Keba doživeo velike komplikacije. Izmislili su da nema radnu dozvolu, pa su ga prijavili nadležnim organima i prošao je kroz razne peripetije, jedva je koncert održan. Posle nekoliko dana Bekuta, Duško Kuliš i Haris Džinović su imali ponovo koncert u Hrvatskoj i tad nije bilo nikakvih problema. Dakle, problem je samo kad Keba treba da peva.

Minira konkurenciju

Drugi izvor Kurira, koji je iz Hrvatske, takođe navodi da u ovoj priči verovatno ima istine i objašnjava kako je Petrović mogao da sabotira folk pevača.

- Tomica je verovatno mozak te operacije, ali on te poslove prepušta Edvinu Softiću, njegovom bliskom saradniku. Mada, koliko znam, gradonačelnik Pule je rodom iz Splita, a tamo često boravi Tomica, pa pretpostavljam da mu nije bilo teško da se sprijatelji sa Zoričićem. Vaša saznanja su vrlo verovatno tačna, i ranije se po Zagrebu pričalo da je Petrović sklon takvim stvarima, odnosno da minira konkurenciju. Pričalo se da je čak to radio i Severini jedno vreme dok nisu sarađivali, kad ga je ona otpustila i dala bivšem mužu Igoru Kojiću da joj bude menadžer - zaključio je naš sagovornik iz Splita.

Pokušali smo da dobijemo komentar od Kebe, ali nam se on nije javio do zaključenja broja. Telefon Petrovića nije bio u mogućnosti da primi pozive, verovatno zbog toga što se Tomica trenutno nalazi na Maldivima zajedno sa Severinom.

Ivan Ercegovčević

foto: Kurir

