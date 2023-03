"ŽENSKO JE, NE MOGU JA DA ČISTIM BEBU" Srpski influenser razbesneo naciju sa ZATUCANIM stavovima, a tek onda usledio ŠOK

Srpski influenser i pevač, Dragomir Despić, poznat po kontraverznom ponašanju, izazvao je veliku pažnju javnosti nakon što se na tik toku pojavio isečak iz jedne emisije u kojoj je gostovao.

Naime, u delu emisije gde je pričao o porodičnim odnosima, naveo je kako su pranje sudova, kao i presvlačenje deteta, ženska stvar. Međutim, najveću pažnju i bes korisnika, izazvao je deo gostovanja u kojem govori kako muškarac, ponekad mora da "vaspita i ženu i dete".

foto: Instagram

-Ono, pranje sudova, presvlačenje deteta, to sve žena radi, brate. normalno, žensko je, je**m mu mater, ne mogu ja da čistim bebu i ta sr**a. Ja sam tu da je volim. Ne mogu. Ja sam tu da volim i da, bajo njoj priuštim sve što treba da ima i više od toga, ako treba. I da je vaspitaš ako treba, normalno - šokirao je.

Tada ga je prekinuo voditelj, pitajući da li misli na dete ili na ženu.

foto: Instagram

- Čekaj, čekaj, dete ili ženu? - glasilo je pitnaje.

Tu je kratko odgovorio da misli na oboje.

- I dete i ženu, bajo - rekao je on, nakon čega je snimak sa tik toka završen.

Ispod snimka korisnici Tik toka su izrazili svoje negodovanje ovim stavom Despića.

"Žene i čupaju obrve, to možeš", "No comment, a znao si da ga napraviš! Pi", "Tuga", "Današnji mamini sinovi", "Novi Edrju Tejt", "On da vaspita", "Zatucanost" samo su bili neki od komentara u kojima su korisnici izrazili svoj bes ovakvim stavom.

Kurir.rs/Blic