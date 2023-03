"HTEO SAM DA BIJEM OCA U SUDNICI!" Poznatom voditelju PREKIPELO: Kulirao sam ga dok nije uvredio majku NA NAJGORI MOGUĆI NAČIN!

Na Kurir televiziji ga možete gledati svakim radnim danom od 13h u emisiji Puls Srbije. Voditelj Ivan Gajić stekao je popularnost zbog svoje duhovitosti, karakterističnog šarma, ali i zanimljivih gostiju iz sveta estrade koje svakodnevno ugošćava u emisiji.

U emisiji Realna priča, otrkio je neke detalje iz svoje porodične istorije, od kojih se neki tiču njegovog lošeg odnosa sa ocem koga je video svega par puta u životu.

- Često me pitaju jel ti nedostaje tata? Ja kažem ne. Ne znam kako je odrastati bez njega, jer ne znam kako je odrastati sa njim. Mama i on su se zabavljaili i jedno vreme su živeli u Francuskoj. Kada je mama trebalo da se porodi, odlučla je da se da se vrati u Požarevac, pa da se posle porođaja vrati u Francusku.

- Kada se vratila on joj je rekao da je shvatio da nije u godinama, a imao je 28 ili 29 godina, kada je spreman da ima dete i da želi da uživa u životu. Mama i ja smo onda otišli na aerodrom. Nije nas odvezao on, jer ga je savršeno bolelo uvo kako ćemo mi da se vratimo, nego stanodavac. Kada smo se vratili on se predomislio i shvatio da ipak želi da ima dete i porodicu, ali tada mami nije padalo napamet da pristane na to. Od tada nemamo gotovo nikakav kontakt sa njim - ispričao je Ivan.

Protiv oca je podneo tužbu zbog nepriznavanja očinstva.

- ažalost da, tužio sam ga. Sećam se kad sam bio mali i kada sam ga video da sam mu persirao. Lik mi je bio poznat, ne znam ni ja odakle. Možda sa par slika koje smo imali u kući. Ali jednostvano trebalo mi je vremena da se prebacim sa vi na ti. On mi je tada rekao: "Ma opusti se ni ja tebe ne mogu da doživim kao sina. "To mi se urezalo u sećanje kako to inače biva sa najbolnijim stvarima - rekao je Gajić.

Kada je došlo do suđenja, stajali smo otac, mama i ja kao tri neznanca u hodniku. Onda smo ušli u sudbnicu, pa je svako pojedinačno govorio. On je bio dosta teatralan i govorio da će me priznati ako meni i mami to baš toliko znači. Govorio je tada svašta, ali ja sam ga kulirao do jednog trenutka. Pokazao je mamu i reko: "Ova žena je konobarica, a svi znamo kakve su te konobarice!" Meni je tada pao mrak na oči. Skočio sam, hteo sam fizički da se obračunam sa njim, ali nije bilo moguće. Malo sam ga zakačio. Nije mi bilo jasno kako može tako da priča o njoj koja mi je bila i otac i majka

