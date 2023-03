Kristijan Golubović izneo je u emisiji Puls Srbije kod Ivana Gajića svoje stavove o Moki i Zvezdanu Slavniću.

foto: Kurir televizija

Posebno je istakao da je Moka urgirao za Zvezdana kada je on bio u zatvoru zbog ubistva.

- Ja sam Moku cenio i cenim ga i dalje kao košarkaša i čoveka iz sporta. Kao prepričavača priča iz rijalitija uopšte mi se ne dopada. On nema šta da bude na mene ljut nego na svog sina koji je pokazao jednu agresivno ponašanje tamo gde nije trebalo da ga pokaže.

foto: Kurir televizija

Iako smatra da nema ničeg spornog u tome što je Moka kao zaslužna i uticajna ličnost hteo zaštiti svog sina, naglasio je da nema sumnje da on jeste, kako kaže, okrenuo neke telefone.

- Legitimno je da otac zaštiti svog sina tako što okrene par telefona i obezbedi mu bolji smeštaj u zatvoru i određene privilegije. Ja sam za šamar više dobio nego za on za ubistvo. Ja nekome udarim šamar i zbog toga dobijem pet godina i proganja me ova država i ovaj sistem 23 godine. A neko dobije deset godina za ubistvo, a odleži sedam! Šta bih ja dobio za ubistvo, da li su ljudi svesni? U mom slučaju je mogao moja tata Kića istetovirani da nazove sudiju i da ga ovaj otera u tri lepe..ako me razuemeš. A Moki Slavniću se čini ustupci i to je sasvim u redu jer je on ipak zaslužan građanin.

01:53 DOBIO SAM VIŠE ZA ŠAMAR NEGO ZVEZDAN ZA UBISTVO! Kristijan o Moki: On može da urgira za sina, a mog oca bi oterali u TRI LEPE

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud