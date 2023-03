JAVNO IH SE ODREKAO A SADA TRAŽI NOVU ŽENU Nakon što su ga ćerke napustile, Zoran šokirao: Zeznuo sam se pre 25 godina, želim sina

Jutjuberke Anđela i Nađa Đorđević, zajedno sa majkom napustile oca Zorana, a on od tada redovno se oglašava na društvenim mrežama.

On je rešio da se odrekne njih, te je nakon razvoda od supruge rešio da potraži novu partnerku preko Instagrama.

- Svako ima pravo na grešku pa tako i ja. Ako sam se za*ebao i oženio pogrešno pre 25 godina mogu sada da ispravim grešku. Želim da nađem za sebe ženu koja ce da me podržava u svemu. Hoću još dece, hoću ono što nisam imao. Želim sina - napisao je Đorđević ističući da mu se javljaju devojke, ali da nije pronašao pravu:

- Previše cura ima ali još uvek nema one prave. P. S. Verovatno kada budem našao ono što tražim, na društvenim mrežama više me nećete viđati. Sa vama sam uvek išao otvoreno bez obzira koliko me to koštalo na kraju - objasnio je on.

Podsetimo, porodica Đorđević našla se u centru skandala nakon što je Zoran prijavio nestanak ćerki i supruge u Parizu, a one su samo želele da prekinu kontakt sa njma, te se danima nisu javljale.

