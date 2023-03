OGLASILA SE MAHRINA NAKON OPTUŽBI ELENE KITIĆ: Pesma koja je danas izašla, to je moje!

Pevačica Marina Cvetković poznatija kao Mahrina oglasila se nakon optužbi Elene Kitić da joj je ukrala pesmu.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

- Ja sam prva pevala "Fobije" u takmičenju i lično je obožavam. Pesma koja je danas izašla - to je moje. Moj način da se nosim sa gubitkom najvoljenije osobe. I zamolila bih sve da me u to ne diraju, hvala - napisala je Mahrina.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

Mahrini je nedavno preminula baka kojoj je i posvetila spornu numeru oko koje se digla velika prašina.

foto: Printscreen Instagram

Inače čitava drama je nastala zbog storija koji je Elena okačila u kojem je javno optužila koleginicu za krađu pesme.

foto: Printscreen Instagram, Dragana Udovičić

- Navikla sam i vidim da sam inspiracija mnogima za svašta već dugo i ne ljutim se, čak mi je i drago. Ali ovo je ozbiljna krađa i muzički i vizuelno - napisala je Elena uz fotografije oba spota.

Kurir.rs/S.B.

