DIDI DŽEJ OTVORILA VRATA SVOG MAGIČNOG DOMA! Pokazala LUKS stan i prazničnu dekoraciju, a evo ko je FARBAO JAJA!

Dijana Janković na najradosniji praznik otvorila je vrata svog doma i pokazala porodičnu idilu u kojoj uživa na Vaskrs.

Didi Džej priznala je da je sama farbala jaja bez obriza na dugačke nokte koje ima i zbog kojih je bila izložena raznim šalama na društvenim mrežama.

Pevačica je progovorila o braku i finansijama, te priznala koliko se trudi oko porodičnog života iako je često na putovanjima.

- Supružnici moraju da budu samostalni i uspešni. Ne ide da žena sedi kod kuće stalno, jer će biti nezadovoljna. Najlakše je udati se, sedeti i ne raditi ništa. Ja sam neko ko ne voli da zavisi od muža, da nemam novca da kupim sebi šminku, detetu cipele ili šta god - rekla je Didi i dodala:

- On je uvek uz mene, više se raduje mom uspehu nego ja sama. Kada smo se upoznali rekao mi je da ću biti holivudska zvezda a ja mu nisam verovala. Putujemo zajedno, prati me stalno i na nastupima i po Americi. I ja njega podržavam u svemu, nedavno je otvorio kompaniju na kojoj radi. Nije lako održati brak koji traje evo već jedanaest godina, ja se zaista svojski trudim da učinim sve za svoju porodicu. Na praznike vek sama pripremam trpezu i volim da bude bogato i zdravo. Vaskrs je od kada sam sa suprugom još bogatiji i čarobniji, moji roditelji vole Danijela i meni je to mnogo važno.

