"ŠAVIJA VEROVATNO NI NE ZNA ŠTA JOJ JE SVE POLOMLJENO" Nedić: Neverovatno je da KARIĆ SAM BIRA kad će se pojaviti na suđenju?!

Da vreme praznika nije samo period porodičnih okupljanja, slavlja i euforije govore vesti iz rubrike Crna hronika. Tako su se prethodnih dana nizali slučajevi nasilja u porodici, u partnerskim odnosima, ali nije ni prvi maj prošao bez incidenata. Ipak vest koja je posebno šokirala srpsku javnost jeste prebijanje Nataše Šavije od strane Stefana Karića. Ovim povodom gost emisije Puls Srbije bio je Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira.

- Ona je zaista teško povređena. Koliko mi znamo ona i Stefan Karić se znaju od ranije iz tih rijaliti programa. Ona je prebijena u toaletu. Malo mi je čudna poruka advokata da će se Karić javiti na suđenje prvog radnog dana. Treba da se čuje i njegova strana, ali neverovatno je da on sad čeka prvi radni dan da se pojavi posle onakvih povreda. Ona je i dalje na odeljenju intenzivne nege, verovatno još uvek ne zna šta joj je sve polomljeno. Oglašava se snimcima, ali nesvakidašnje je to da je on otišao tak tako i da on sam bira kad će da se javi - rekao je Nedić.

Dodao je da se ovaj sluičaj ne može tretirati kao porodično nasilje jer Šavija i Karić nisu bili u ozbiljnijoj vezi, ali da to nikako ne umanjuje težinu ovog oblika nasilja nad ženama:

-Oni su verovatno bili prijatelji, nisu bili u nekoj ozbiljnijoj vezi. To se desilo na svadbi, tako da je moguće da je u pitanju dejstvo alkohola. Ona tvrdi da se jedva izvukla i da je jedva došla do bolnice. Normalno je da ovakav slučaj uznemiri javnost, kao i svaki vid nasilja prema ženama, naročito prema devojci koja je ovako brutalno prebijena.

