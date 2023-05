"GODINE NE ZNAČE NIŠTA" Lidija Vukićević u SEDMOJ DECENIJI šeta znatno mlađeg frajera, a evo šta joj kažu sinovi

Iako ovog juna puni okruglo šezdeset i ulazi u sedmu deceniju života, glumica Lidija Vukićević i dalje je jedna od najpoželjnijih na našoj sceni.

Vukićevićeva trenutno uživa u skladnoj vezi sa znatno mlađim partnerom, ali ističe da godine nikada nisu bile presudne.

- Godine ne znače ništa, to je bezveze da se gleda. Nemam matematiku u emocijama, nemam ni u čemu jer to je prirodna nauka, zna se šta se računa, sve drugo nema računicu. Ostalo je čista emocija i susret dva srca. Važno je prepoznati da možete da trajete sa nekim, sedite i ćutite, jedva čekate da vidite nekog, a sve drugo, navika i dosada, nikada. Bolje da budem sama nego u tome - iskrena je glumica, koja je priznala da li je partneru teško da isprati njen tempo života.

- Svako zna, na početku veze, čime se bavim, da li sam poznata, da li mi prilaze ljudi... Ako ne mogu to da prihvate, pogrešno su se kačili na taj voz, a ako počnu da guše to sve što jesam, onda izlazim iz tih veza. Ne dam da me niko prekraja.

Na pitanje da li su sinovi upoznali njenog dečka, odgovara iskreno:

- Uvek znaju partnera i veruju mi, tako da nemaju nikakav problem. Veoma su spokojni i imaju dobar odnos.

