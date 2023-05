PEVAČ OTKRIO POZADINU VELIKOG BAKŠIŠA! Jedna žena ga ljubila i stavila mu JEZIK U UVO, a drugi mu tražili još SKANDALOZNIJU STVAR

Nekadađnjeg učesnika „Zvezde Granda“, Sanela Smola, publika je upamtila kao miljenika Dragana Stojkovića Bosanca sa kojim redovno ide na turneje i uveseljava ljude širom sveta.

Bosanac je tada istakao da nema boljeg kandidata koji je zapevao u muzičkom takmičenju.

- Ne znam zašto je to tako. Valjda zato što sam skroman čovek, normalan. Kada pevaš pevaj, kada sediš, sedi. Nisam mogao ni sanjati da će mi Bosanac mentor biti i da ću raditi sa njim, ja sam njemu srcu legao i hvala mu na svemu - ističe pevač i dodaje:

foto: Printscreen/Youtube/Grand

- Bosanac i ja se družimo. Kad god odem kod njih kući, Dunja mi se obraduje, evo i sada smo se videli pre snimanja, pozdravili smo se - tvrdi Sanel.

Na društvenim mrežama, često možemo da vidimo snimke na kojima pevači i pevačice uzimaju velike količine bakšiša, koje dobija i Smolo, ali on o tome ne voli da priča.

foto: Printscreen/Youtube/Grand

- Imao sam dosta tih situacija, ne baš da sam pio iz cipele kao Đani, to je šou. Mene drugi snimaju, ja ne volim to da eksponiram, takav sam čovek. Tražili su mi da se popnem na šank i lupam u tarabu i uradio sam to. Bilo je i da mi žene raskopčaju košulju i da mi stavljaju bakšiš - kaže pevač kome se svojevremeno dogodila neočekivana situacija od jedne gošće.

- Otpevao sam pesmu, platila je žena, drugi put dolazi ta ista žena, plati, hoće da me poljubi i stavi mi jezik u uvo. Živa istina - ispričao je on.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

02:24 NE ESTRADI NE POSTOJI PRIJATELJSTVO! Bosanac otkrio bolnu istinu o kolegama, a onda potkačio neke članove ŽIRIJA ZVEZDA GRANDA