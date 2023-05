ŽESTOKI OKRŠAJ BOSANCA I SNEŽANE ĐURIŠIĆ! Harmonikaš bez milosti udario na pevačicu, ona umalo napravila haos i POKAZALA ZUBE!

Lidija Matić iz tima Snežane Đurišić večeras je ukrstila glas sa Draganom Đurićem u pravom narodnom duelu u kome su oboje pokazali rad i napredak koji je žiri nagradio.

Veče je proteklo u mnoštvu iznenađenja, ali i raznih varnica koje su sevale između članova žirija.

Nakon što je Lidija izvela numere „Bitku sam izgubila“ i „Slađano moje“, a Dragan „Pokloni poljubac prijatelju starom“ i „Moj sokole“, žiri je odlučio da su bili podjednako dobri i zaslužili maksimalan broj glasova što ih je oboje odvelo direktno u naredni krug.

Kandidatima se prvi obratio Bosanac koji je Lidiji poželeo dobrodošlicu i pozdravio njenog oca Josipa, koga poznaje odavno, a zatim je dao komentar na njeno pevanje.

– Prva pesma, dobro je to bilo, ali meni je zvučalo kao da peva Snežana Đurišić, ali u malo lošijem izdanju – počeo je Stojković kada ga je koleginica prekinula.

– Kako te nije sramota da me pljuješ kao pevača? Sram te bilo – uzvratila je Snežana.

– Znaš šta Snežo, nisam ja Mili, vodi računa – pokušao je da joj odgovori Boske, kada ga je Sneža presekla i rekla kako ne može da bude Mili, što je sve nasmejalo.

Draganu je Boske zamerio što je pevao obe spore pesme, nakon čega je Saša Popović prozvao Viki koja je irevoltirano istakla kako njene kolege samo pričaju, a ništa ne kažu i kratko zaključila da su oba takmičara bila super.

Marija je prvo dala svoj sud o Lidiji koja je izvela pesmu njene majke.

– Lidija, druga pesma jako dobro pogođeno odlično, prva pesma pevala si tačno na tvoj način, ali da li je to prokletstvo zbog Verice ona sve to tako nežno, a ti si mi otpevala hladnjikavo. Kandidat broj dva, prva pesma super, druga pesma udavi me, ali ja tebe volim– rekla je Šerifovićeva, ali za razliku od nje Ana Bekuta smatrala je kako je Matićeva emotivno izvela pomenutu numeru, dok je za Dragana imala primedbu.

– Dragane, nije mi se dopao izbor pesama, bio si bolji u prošlom krugi radije sam ti dala glas prošli put- kazala je Bekuta sa čim se složio i Mili kao i Đorđe David rekao je da su oboje bili dobri.

Na kraju mentori su čestitali svojim kandidatima na koje su ponosni za ostavren rezultat u ovom krugu.

