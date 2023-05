"OTAC MI JE IZNENADA UMRO, NESTAO ZA SAMO 3 MESECA" Sanja Marinković se SLOMILA u Sceniranju, rasplakala se kad je spomenula NJEGA

Voditeljka Sanja Marinković u emisiji "Sceniranje", koja će biti emitovanja večeras od 20 časova na Kurir televiziji, našoj voditeljki Vanji Camović otvorila je dušu i zaplakala kada je govorila o svojoj porodici.

"Moj rođeni brat je engleski državljanin, odnedavno i srpski, i on se nikada nije vratio zauvek u Srbiju. Sad ću se rasplakati, on je mnogo, mnogo uspešniji od mene i izuzetno mi je drago što ga imam. I moj tata je iznenada umro i nekako je moj brat sad za mene sve. I nije on jedini, imam ja još jednog brata i sestru koji mi puno pomažu. Nije lako kada iznenada ostaneš bez tate u najzrelijim godinama. On je nestao za samo tri meseca", rasplakala se voditeljka.

00:36 Rasplakala se Sanja Marinković u Sceniranju

Marinkovićeva je rekla da je njena emisija u deset nagledanijih već 23 godine. "Osećam nekada veliku društvenu odgovornost da pokušam da pravim neke projekte i iskoristim taj uticaj koji imam, a ne tiče se samo novca", iskrena je voditeljka.

00:20 Sanja Marinković: Koristim gledanost za dobre projekte

