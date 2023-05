RADA FUL SKOCKANA ŠOPINGUJE U TRŽNOM CENTRU! Manojlovićeva dohvatila kolica, pa ŠOKIRALA sve u molu! HIT PAPARACO

Rada Manojlović u poslednje vreme ne zna gde udara od posla, što se može videti i po spisku njenih nastupa na društvenim mrežama.

Ipak, kako uskoro planira da se preseli u novu nekretninu na tajnoj lokaciji, pevačica koristi svaku priliku da ode u šoping kako bi kupila sve ono što joj je potrebno za useljenje u novi dom.

Naš paparaco uslikao je pevačicu u garaži jednog šoping-mola kada je ful sređena, pred sam nastup u seksi haljini i s visokim potpeticama, jurila sa kolicima za kupovinu kako bi pred samo zatvaranje centra stigla da kupi aksesoare za dom.

Kako je trenutno jedna od najangažovanijih pevačica na našoj estradi i nastupa gotovo svaki dan tokom radne nedelje, Rada koristi svaki slobodan momenat da sama ili sa sestrom ode u kupovinu i da na brzinu pokupuje sve sa spiska potrepština.

Podsetimo, Manojlovićeva je nedavno za Kurir izjavila da kupuje stan na tajnoj lokaciji van Beograda.

- Na dobrom sam putu da realizujem kupovinu stana i njegovu lokaciju ću kriti koliko god je to moguće zarad svog mira. Za početak ću malo da se krijem, tako mi je mnogo zanimljivije (smeh). I da, neću kupiti stan u Beogradu, makar zasad. Za to što do sada nisam kupila svoj stan, neću kriviti nikog drugog, jer prva ja nisam bila neko ko zna s parama. Davala sam 20.000-30.000 evra samo za jedan spot, tako da sam mogla odavno da kupim stan umesto što sam snimila dva-tri spota. Ali dobro, ne žalim se, nekad su se ta ulaganja isplatila, nekad ne. Uglavnom, ne možeš da dobiješ ako ne rizikuješ - rekla nam je Rada.

