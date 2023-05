"ZBOG UKI Q SAM TRPEO NASILJE, GAĐALI SU ME KAMENJEM" Sergej Pajić o teškom periodu, a oni su mu najviše pomogli

Pevač Sergej Pajić neko vreme bio je u medijskoj ilegali, kao i to da je u detinjstvu prolazio kroz vršnjačko nasilje.

- Malo sam se povukao da bi radio na muzici. Nisam znao da li to da kažem večeras ili ne, ali sledeću pesmu mi rade Džala i Buba koji su na albumu, treba da izbacim pesmu sredinom sledećem meseca - rekao je Sergej i priznao da je u detinjstvu prolazio kroz vršnjačko nasilje, koje je uspeo da prebrodi uz pomoć roditelja i psihologa.

- Pomogli su mi roditelji. Najbitnija mi je priča sa njima. Imao sam tu sreću da su mi roditelji podrška u svemu. Imao sam stručnu pomoć, nije me sramota to da kažem. To je se najviše dešavalo kada sam bio sa Unom. Tad je bio najveći hejterski momentar, gađali su me sa kamenjem, dolazili su mi u dva ujutru ispred porzora - otkrio je Sergej.

Mladi pevač Sergej Pajić jednom prilikom je govorio o detaljima raskida s popularnom tiktokerkom Unom Kablar, poznatijom kao Uki Q.

- Zbog Une sam pio, zbog raskida, ali muzika mi je pomogla da prebolim. Una i ja nismo u dobrim odnosima, ali sa njenom mamom sam u dobrim odnosima, oglasio sam se i na društvenim mrežama. Raspitujem se oko slučaja. Ja poznajem Saru, dok sam bio dve godine sa Unom, ona je stalno bila tu - rekao je Pajić.

