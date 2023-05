OVO JE LJUBAVNICA KOJU JE SILVANA KRVNIČKI PREBILA OD BATINA! Fatalna Beograđanka zavela tenisera, umalo da joj bude poslednje!

Silvana Armenulić je bila udata za tenisera Radmila Armenulića koji je godinama imao ljubavnicu.

Brak Silvane Armenulić i Radmila Armenulića svojedobno je bio u krizi i bili su pred razvodom. Naime, ono što mnogi ne znaju je da je teniser godinama imao aferu s Leposavom Jankov.

Leposlava je u poznim godinama progovorila o svojoj romansi s Radmilom, ali i problemima koje je imala sa Silvanom kada je saznala da je njenom suprugu ljubavnica.

- Često idem u teretanu, kupila sam i traku za trčanje da bih mogla da vežbam kada je vreme previše loše da izađem u prirodu. Zdravo se hranim, ne pušim, ne pijem, imam prijateljice koje mi stalno dolaze i ja idem kod njih, kartamo - ispričala je Leposava pre nekoliko godina za magazin Lena.

Tada je istakla da joj je najveća tragedija u životu gubitak sina Đorđa koji je imao 23 godine i preminuo je od posledica droge. Inače, romansa Leposave i tenisera je 70-ih bila glavna tema u novinama, a ona je u intervjuu rekla da je to prošlost za nju.

- To je daleka prošlost za mene. Radmilo i ja zabavljali smo se još kao mladi, pre nego što se on oženio Silvanom, a ja se udala. Posle desetak godina ponovo smo se sreli. Bio je pred razvodom, a ja sam se upravo razvela i bila očajna. Tako smo ponovo započeli vezu koja je trajala preko tri godine. Jeste to bila velika ljubav. Kada je poceo da radi kao trener u Nemačkoj, odlazila sam kod njega avionom svakog vikenda u Ofenbah. Silvana nije želela da se razvede. Saznala je za nas i počela da me uznemirava. Iako razvedeni, muž i ja živeli smo u istom stanu, u posebnim sobama. Baš na moj rođendan ona je upala i odmah počela da me čupa za kosu, grebe po licu i udara. Muž me jedva odbranio - rekla je ona.

Silvana je presrela muža i njegovu prijateljicu dok su bili u njegovim kolima. Pratila ih je jedno vreme, a zatim naletela na muževljev automobil sopstvenim kolima i zaustavila ih. Razjarena Silvana istrčala je iz automobila, iz kola je izvukla muževljevu prijateljicu Leposavu Jankov i tako je 'propustila kroz ruke' da je nesrećna žena zadobila teške povrede kičme - pisalo se tada.

Leposava je objasnila kako je došlo do sukoba i kako je sve izgledalo.

- Vraćala sam se sa Radmilom sa mog rođendana. Kad smo stigli pred moju kuću, izleteo je Zlatan Ilić da nas obavesti da Silvana čeka od 11 sati i da će me ubiti. Radmilo je okrenuo kola i pošao u Dubljansku ulicu gde stanuje Ilić. Tamo smo se našli svo troje. Posle dogovora odlučili smo se da ipak pođem na spavanje u svoj stan. Baš pred kućom iznenada se pojavio Silvanin "kapri" i blago nas udario. Radmilo je izleteo iz kola da vidi šta se dogodilo. Silvana je furiozno istrčala, sva vrata izuzev onih pored volana bila su zaključana. Silvana je upala u kola baš kroz ta vrata. Vrisnula je da će mi iskopati oči. Okrenula sam glavu i stavila ruku preko očiju. Druga ruka mi je bila čvrsto stegnuta . Zlatan Ilić je mislio da je to Silvanina ruka i čvrsto je držao. Ona me je vukla za kosu. Radmilo je počeo da je izvlači iz kola. Nije me puštala. Radmila je vukao Pera Milenković. Trajalo je to nekoliko minuta. Svi su bili na meni - rekla je tada Leposava.

U bolnici Dragiša Mišović su mi pregledali i ustanovili povrede. Tukla me je još jednom, na ulici. Radmilo je bio prisutan. Tužila sam je, ali je Radmilo bio na njenoj strani. Tako se sve završilo. Oni su se pomirili, ja sam se ponovo venčala s mužem i rodila sina koji je nažalost preminuo u 23. godini. Bila sam u Amsterdamu kada sam čula da je Silvana poginula. Zaplakala sam. Nikada nisam ništa imala protiv nje - dodala je Leposava.

Silvana je bila jedna od najvećih zvezda regionalne scene, a poginula je kada je imala samo 37 godina. Naime, poginula je 10. oktobra 1976. godine na autoputu Beograd-Niš, a s njom je poginula i njena trudna sestra Mirjana i violinist Miodrag Rade Jašarević.

Ford Granada u kojem su putovali na jedan nastup se pri brzini od 150 kilometara direktno sudario s kamionom koji je dolazio iz suprotnog smera. Ford je navodno u jednom trenutku počeo skretati ulevo, a vozač kamiona je navodno kasnije otkrio da je mislio da će se mimoići. Kad je shvatio da se to neće dogoditi, počeo je da koči, ali već je bilo prekasno.

Nesreća je pogodila celu bivšu Jugoslaviju, a njena je smrt sve ove godine ostala pod velom misterije. Naime, navodno je dva meseca pre smrti, koncert u Bugarskoj pevačica iskoristila za posetu čuvenoj proročici Babi Vangi. Slepa vidovnjakinja ju je, navodno, dočekala rečima: 'Ne želim s tobom da razgovaram. Ne sada. Idi i vrati se kroz tri meseca...' A kada je pevačica već bila na vratima, Baba Vanga je dodala: 'Čekaj, ustvari, nećeš moći da dođeš. Idi, idi! A, ako budeš mogla, dođi!', rekla joj je navodno.

