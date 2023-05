JA SAM GODINU I PO DANA SAMA! Slađa Delibašić o emotivnom životu: Otkrila u čemu najviše uživa i zašto NE koristi društvene mreže

Slađa Delibašić je dugo žarila i palila muzičkom scenom, a poslednjih godina izbegava javna pojavljivanja i maksimalno je posvećena privatnom biznisu, vrtiću koji je otvorila pre izvesnog vremena.

Pevačica je sada u emisiji "Premijera vikend specijal" otkrila da je već dugo sama, ali da zbog toga ne žali, naprotiv - baš tako joj odgovara.

- Ja sam već skoro godinu i po sama, nikad lepši osećaj u životu nisam imala! Taj mir, bez telefona... Ugasila sam društvene mreže, nemam ni Viber, Whatsapp. Meni je ovo ovde oaza, moj vrtić, moja deca i ono što ja stvarno jesam u životu - priznala je Slađa koja je potom otkrila šta traži u muškarcu.

- U pitanju je to poverenje, čovek koji može da stoji iza tebe, da ti pruži podršku. Najviše na svetu mrzim izdaje, prevare, omalovažavanja, gluposti.

O bivšem partneru nije želela mnogo da priča.

- Mi smo se samo družili, dugo je to trajalo, ali videla sam da čoveka za mene nema, ali stvarno. Ja sam jaka, ponekad drska žena, imam neke svoje stavove. Smatram da treba da očekujem od suprotne osobe ono što i ja sama mogu da pružim. Zauzeti, oženjeni, to me nikada nije zanimalo... Došla sam u taj period gde sam pronašla sebe, radim na sebe. Da li je potrebno nekoj ženi da ima muškarca da bi uspela u životu? Evo, ja sam sve sama uradila!

Delibašićka je u poslednjem periodu izvukla bitne pouke.

- Samoća me je naučila da moram da se promenim, da budem jako oprezna koliko ću verovati ljudima, koliko ću se dati. Fali mi ljubav, ne kažem da mi ne fali.

