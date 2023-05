PIKANTERIJE ZORICE MARKOVIĆ SA DEČKOM: Pevačica cimerkama prepričala sve detalje AKCIJE na HAUBI: RAZVALIO ME kao beba zvečku!

Zorica Marković pričala je Jovani Tomić Matoroj i Žani Đorđević kako su ona i njen partner zvani Džukela stupili u odnos.

foto: Printscreen

- Ja zevam, široka neka haljina i retko kad, kad je baš pretoplo i nije higijenski, ali kad sevaju šlicevi ja retko kad nosim gaće, smetaju mi. Imala sam tad gaće, ali u takvim haljinama volim. On mene kad je bacio, sve je sevnulo. Brus nisam imala, ali gaće jesam. On je skinuo odelo i majicu, uvek je elegantan i on u bazen. Plivamo mi, milina, meni lepo... Ma kakva kuća, kažem. "Ako je dao apartman, gotova sam". Ja sam mislila da je čovek preopterećen poslom, a ja 43 radna dana svadbi. Mislila sam što ranije nismo tako uživali? Nosili neke koktele, ja se k*rčim, hoću sladoled, a dobijem i sladoled. Bila sam okrenuta leđima, jedem sladoled, a kad me je ščepao kao ajkula, u šoku sam bila - govorila je Zorica.

foto: Printscreen

- Je l' si se kopricala ili? - pitala je Žana.

- Bila sam nepomična. Kunem se, nisam osetila da čovek ima te namere, pa nisam glupa. Počeo je da me ljubi, ja hoću da se udavim u vodi, koprcam se kao žaba, pa sam ga udarala i govorila da je lud i pijan, ali on nije bio grub. Odbila sam, a on mi je rekao: "Izvini". Nisam znala što mi nije rekao, a meni je prijalo, kako nije, nego sviram k**cu. Prvo poljubac je rešio sve, samo sam se pravila luda... Krenuli smo kući, on nije išao kod mene, nego na Vračar. Na Begaljičkom brdu, nema automobila... On izašao kao da otvori haubu, ja vidim nije ništa, ali izađem. On je spustio haubu, haljina se osušila i ja sam se naslonila i pitala ga da li je auto u redu. On je mene spečao u naručje, stavio me i neću da slažem, ali 300 metara me je nosio uz begaljilko brdo u naručju. Ja sam mislila da je on lud, ali k**ac, meni lepo i to mi prija. Imala sam oko 87 kila, nisam ja bila laka. On iz deša meni vadi prsten i kaže ovako "Zapamti ovaj trenutak i ovo mesto, želim samo da ti kažem da od ovog momenta si zauvek moja. Ti mene sad voziš kući, razmisli". Mene je on polomio na toj haubi, znači razvalio me je kao beba zvečku - nastavila je pevačica.

- Nije ni čuda što ga zovu "Džukela" - dodala je Matora.

foto: Printscreen

- Lepo je sve smislio. Šta je u horoskopu? - upitala je Žana.

- Strelac. Srećom nije bila vrela hauba da opržim zadnjicu. Dva sata smo se samo ljubili u kolima. Ne možeš da shvatiš koji je to osećaj. Onda smo otišli kod njega, ispričali smo se i pričao mi je otkad on mene propušta kroz filter. Zapamtio je sve kao slon - dodala je Zorica.

Kurir.rs/ Pink.rs

