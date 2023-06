EMINA JAHOVIĆ VEĆ NAPRAVILA PLANOVE SA NOVIM DEČKOM! Priznala da uživa s milionerom, a evo gde će ZAJEDNO provesti LETO

Nakon što je okončala vezu sa Sadetinom Saranom, Emina Jahović je odlučila da detalje svog emotivnog života više ne deli s medijima. Iako turski novinari nedeljama pišu o tome da pevačica već više od dva meseca uživa u ljubavi s novim partnerom, i to 14 godina starijim Kurtom Danijelom Santejom, ona o tome još ne želi da govori u javnosti.

foto: Nemanja Nikolić

Ipak, kako Kurir saznaje od dobro obaveštenog izvora bliskog pevačici, Emina se prilikom nedavne posete Beogradu poverila bliskim prijateljima da je konačno srećna u ljubavi i da je Kurt pravi muškarac za nju u ovom trenutku. Da njihova veza postaje sve ozbiljnija, potvrđuje i činjenica da će njih dvoje u julu zajedno iz Istanbula otputovati i na odmor.

Njima će to biti prvo zajedničko letovanje, a kako zasad stvari stoje, plan je da ceo jul provedu u Emininoj kući u turskom letovalištu Godžek, gde ona već godinama porodično letuje. Tokom avgusta oni će odmor nastaviti u jednom od najskupljih rizortova u Bodrumu, gde je Jahovićeva dosad bila više puta gost, a golupčićima će na raspolaganju biti i velika luksuzna jahta, kojom će dve nedelje krstariti po moru i obilaziti tursku obalu.

foto: Printscreen/story.rs

Kako su paparaci Emini u Turskoj stalno za petama, verovatno je samo pitanje dana kada će uslikati Eminu i Kurta, koji su se dosad vešto skrivali kako njihove fotografije ne bi završile na naslovnim stranama turskih tabloida.

Podsetimo, Santej je ugledni finansijski savetnik, koji je duže vreme živeo u Švajcarskoj, a posle razvoda se vratio u Istanbul. Otac je dvoje dece i vrlo je uticajan u poslovnim krugovima, a spekuliše se i da je već imao prilike da upozna Eminine sinove Javuza i Jamana.

Prilikom nedavne posete Beogradu Emina nije želela da komentariše navode turskih medija da je u vezi, ali je priznala da je zaljubljena.

foto: Printscreen/Instagram

- Zaljubljena sam u moje sinove, to sam im pre neki dan rekla. Ako me pitate za muškarca, o tome ne želim da pričam jer to je prevaziđena tema. U Turskoj svakog meseca imam novog partnera, više i ne znam ko je. Nemam komentar, pre mesec i po dana možda je to bio potpuno neko drugi - rekla je tada medijima Jahovićeva.

