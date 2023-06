NISAM BILA SA MUŠKARCIMA ZA 500€ ZA NOĆ, SAMO JEDAN MI JE PLAĆAO: Eks pobednica Zadruge odgovorila da li se bavila PROSTITUCIJOM!

Iva Grgurić postala je poznata javnosti prilikom učešća u trećoj sezoni Zadruge u kojoj je na kraju i odnela pobedu.

foto: Printscreen

Tokom rijalitija govorila je o svojoj sudbini ali i vezi sa dosta starijim muškarcem sa kojim je bila iz finansijskih razloga što je naišlo na veliku osudu javnosti. Često se spekulisalo da se bavila i najstarijim zanatom. U Zadruzi su je nazivali raznim imenima, a tokom boravka na imanju uplovila je u vezu sa Stefanom Karićem, a nešto kasnije sa Filipom Đukićem sa kojim je raskinula nekoliko meseci nakon izlaska u spoljnji svet.

Trenutno uživa u vezi sa Nemanjom Petoševićem, a nedavno je priznala da planiraju bebu i glamuroznu svadbu.

foto: Printscreen

Dok starleta pravi ozbiljne životne planove, internetom kruži njena izjava iz emisije kod Milana Popovića, gde je progovorila o vezi sa pomenutim muškarcem sa kojim je bila, kako kaže, zbog finansijske pomoći.

Milan Popović foto: Printscreen Tik Tok

foto: Printscreen

- Imala sam 20 godina, to je sponzor, ali nije najstariji zanat. Ja nisam bila sa muškarcima na jednu noć za 500 evra, nego jednog čoveka koji mi pomaže finansijski. Kao što nekome pomažu mama i tata, pa su to mamini i tatini sinovi. Kao što neko ima fanove koji im šalju po 1000 evra, pa im pomažu finansijski, samo što niko to ne govori javno. Mogla sam i ja da muljam i lažem. Danas se svodi na neki interes... Bila sam kretenka kad sam to tako javno rekla, ali i za to postoji neki razlog, jer danas ne bi sedela ovde, ne bi bila pobednica Zadruge - rekla je Iva.

Kurir.rs

Bonus video:

00:12 BOGATI SRBIN JOJ OPROSTIO: Iva Grgurić se pomirila sa biznismenom