RAK ŠTITNE, GANGRENA, SEPSA, AMPUTACIJA STOPALA: 80-ih su generacije rasle uz njegove balade, a sati su ga delili od smrti

Nakon 30 godina muzičar Neno Ninčević opet će izaći na pozornicu, ali ne s Tuti Frutijem nego s novim bendom.

Bez žaljenja samog sebe, bez drhtanja glasa, iskreno i detaljno Neno Ninčević (62) ispričao je svoju priču; od amputacije dela oba stopala do pesme koja će itekako odjeknuti.

Javnost ste dobro zabrinuli kad ste izneli priču o amputaciji dela oba stopala. Poruke podrške stižu sa svih strana.

- U ovakvim se situacijama se vidi ko ti je prijatelj i smatram se blagoslovljenim uz toliko njih. Amputacija kao reč sama po sebi stvara nelagodu. Nije lako zaspati ni noć pre ni noć kasnije. Ali ako je to jedino rešenje, stisneš zube i prepustiš se struci. Nisam dugo mogao to ni pogledati, sad sam već skoro pa navikao. Bog mi je s nekim razlogom, uz pomoć dobrih ljudi, darovao novi život. Gangrena, sepsa, sati su me delili od najgoreg… Imao sam karcinom štitnjače pre 13 godina, čini mi se sada da je to bilo šala prema ove tri godine muke s dijabetesom i ranama koje nikako nisu zarastale. Svaki dan previjanje i krv koja je probala i kroz obuću dok na kraju nije ušla bakterija i dovela me do ruba.

foto: Printscreen

Kako ste sad zdravstveno?

Tek od prije dve nedelje opet sam u patikama, stabilan sam na nogama i što drugo, idemo dalje. Previše je pesama u meni i na papiru da bih se žalio ili odustao.

Jeste li disciplinovani? Slušate li savete lekara?

Nema tu puno prostora za manevar. Ili si disciplinovana pa se nadaš najboljemu ili nisi pa te nema. Priroda i umerenost u svemu puno mogu pomoći. Borim se i dalje sa starim navikama, puno ih je bilo loših, neke sam izbacio, neke smanjujem na granicu koju mogu izdržati. Kako sam živio, teško će me Bog uzeti za anđela, bilo je svega, a pameti najmanje.

Postoji li neki propisani režim? Što smete, a što ne smete? I koliko vam se nakon amputacija promenio život? Što sad ne možete ili ne smete, a prije ste mogli?

Treba se držati uputstva lekara, ishrana je strogo dijetalna, šetnje moraju biti svakodnevne, ako se bolest opet vrati u tom obliku, onda znaš da te ne čeka ništa dobro. Ljudima preporučujem prevenciju. Ja sam to ignorisao, malo indolentnost, malo preskakanje problema i eto me tu gde jesam. Sve se to može izbeći, medicina je otišla daleko, ali mora se čovek javiti na vreme. Ako ove reči pomognu nekom, biću neizmerno srećan.

kurir.rs/24sata.hr

