"NE PRILAZE MI" Sindi je jedna od najatraktivnijih na estradi, a sada priznala kakav problem ima sa muškarcima!

Ivana Stamenković, poznatija kao Sindi Models, dvadesetak godina važila za jedno od najatraktivnijih žena u našoj zemlji. Njenom šarmu, lepoti i izgledu, ni danas muškarci ne odolevaju, a ona je u emisiji otkrila jednu farapantnu činjenicu o svom ljubavnom životu.

- Sve manje možete da vidite muškarce koji prilaze ženama. Ljudi su se nekako otuđili. Takvo je vreme nažalost došlo. Nekada su stvarno muškarci bili džentlmeni, šmekeri, udvarali su se ženama... sada se sve to izgubilo i to izgleda jako tužno- rekla je ona u Magazinu in.

foto: Printscreen

- Meni danas jako retko prilaze momci. Generalno nikad nisu ni ranije prilazili - bila je iskrena Sindi.

