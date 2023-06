DUŠICA IDE NA PETU OPERACIJU NOSA! Voditeljki se stanje iskomplikovalo sa sinusima: Baš mi je bilo LOŠE! Evo šta se desilo

Dušica Jakovljević mesecima je odlagala operaciju sinusa zbog čega su nastale komplikacije. Ona je od završetka "Zadruge" do danas išla na četiri intervencije, a sledeće nedelje je očekuje peta.

- Operisala sam sinuse, a operacija devijacije me tek čeka. Trebalo je još u novembru da to sredim, zapravo tada sam krenula s intervencijama s kojima sam tek sada nastavila zbog televizijske sezone. Nisam bila u prilici zbog količine posla da se posvetim zdravlju. Odlagala sam mesec za mesec i tako dođosmo do kraja "Zadruge". Da sam te nehirurške intervencije završila tada kada je trebalo, imala bih ih dve, tri, a mene sledeće nedelje čeka peta. Nakon toga, početkom jula operisaću i devijaciju. Nagrabusila sam - kaže Dušica i nastavlja:

- U pitanju su nehirurške intervencije i to je jedina metoda kod te doktorke Vere, koja me je spasia. Tu je bio i moj doktor Dragan. Da sam legla na operacioni sto pod nož bez svega ovoga, da mi nisu uradili detaljne analize, mene danas možda ne bi bilo.

Voditeljka je objasnila kako je došla u ovo stanje.

- Da ne detaljišem o komplikacijama, uglavnom je nasledno. Alergična sam na šest, sedam glavnih stvari kojih nisam ni bila svesna. Napravila sam baš problem jer sam se lečila na svoju ruku - kaže Dušica, koja ima bolove.

- Postoje bolni momenti, malo je neprijatno za spavanje, ali sam navikla da neke stvari moram da istrpim. Imam visok prag bola. Kaže mi doktorka da se neki muškarci ne bi usudili da krenu na sređivanje zdravstvenog stanja na živo, ali ja sam izdržala i sada je sve lakše.

Najgori trenutak bio joj je u emisiji nakon finala.

- Baš mi je bilo loše. Šminkom su mi jedva pokrili otoke. Kada pogledam svoju sliku tog jutra, bukvalno je druga glava. Te večeri su se mnogi pitali šta mi je s licem, a ja sam pokušavala da sakrijem nazalni govor.

Operaciju devijacije Dušica će iskoristiti i da popravi izgled nosa.

- Kad već moram pod nož, zašto nos ne bih malo i isturpijala (smeh). Trudila sam se da sve intervencije koje sam radila ne budu preterane, a pre svega da se rezultat meni dopadne. Ne želim sada da menjam lični opis, zadovoljna sam kako izgledam, ali ću srediti tu malu grbicu koju imam, da moj nos bude ravan, perfektan. Neću ga smanjivati, niti imati neke velike promene na licu, to ne želimo ni ja, niti moj doktor. Kad već mogu da popravim ono što mi se ne dopada, to ću i da uradim. To ne bih radila da ne moram na operaciju.

