"ČUDNO MI JE ŠTO MENE NAJVIŠE POŠTUJE" Rasta iskreno o odnosu sa ćerkom, priznao da li je razmazio Taru, a ovoga se najviše plaši!

Reper Stefan Đurić Rasta osvrnuo se na očinstvo i ćerkicu Taru, ali i penzionisanju jednog dana. Sa knedlom u grlu iskreno je kazao da se boji odrastanja njegove ćerkice Tare i da ne može ni da zamisli kako bi se osetio da se sutra njoj desi nešto u školi.

foto: ATA images/Antonio Ahel

- Hoćete li iskreno? Nisam smeo duboko da razmišljam, što znači da me je jako uplašilo. To je zaista znak da me je jako uplašilo. Nisam smeo da zamislim te scene da sutra Tara ode u školu i da se nešto desi. Zato ne mogu da pojmim koja je to zaista tuga i koja su to osećanja. Momenat je da sami sa sobom porazmislimo i vidimo gde smo pogrešili - kaže Rasta iskreno pa otkriva detalje odnosa koji ima sa Tarom.

foto: Marina Lopičić

- Nisam je mnogo razmazio, korektan sam jako prema njoj. Nikada se nisam prodrao na nju ili podigao ruku. Čudno mi je što sam ja neko koga ona najviše poštuje. Taj neki moj uticaj kod nje je veliki. To je nešto što neće moći da se otkloni kod nje i naučio sam da imam samo ljubav u odnosu sa njom, da tako gradim taj odnos.

Ponosno ističe da mu je ćerkica došla i podržala ga na nastupu pred beogradskom publikom.

foto: Stefan Stojanović Mondo

- Prošla je, niste je videli. Neko sam ko ne voli da je predstavlja publici. Ako bude bio momenat da kaže da želi da se bavi javnim poslom, ja ću biti prvi koji će je podržati da to radi. treba da budemo pametni i da ona sama odluči šta želi da bude. Ja uvek kažem, ona možda sutra bude vajar ili slikar, i kaže: “Bože koji ste vi seljaci”- sa osmehom kaže Rasta.

Ističe da će sigurno doći momenat kada bude morao da ode u penziju

- Ja uredno plaćam svoju penziju, tako da ću verovatno otići, kada bude vreme da odem. Radujem se jer kod mene nije slava nešto što mene ispunjava. To ljudi znaju - kaže Stefan i dodaje:

- Mali Rasta smatra da je ovo sada ispravno i da treba da da publici sve što treba. Svoje znanje iz ovog posla šou-biznisa treba da prenese na mlađe ljude i na nešto što tek treba da se desi. Mnogo je njih koji će me naslediti na svoj način.

Inače, reper je nedavno skinuo dredove po kojima je bio prepoznatljiv. Pred beogradskom publikom se prvi put pojavio bez dredova te su svi bili šokirani Rastinom transformacijom.

Za mene nije mnogo neobično. Pre pet godina kada se Tara rodila sam se ošišao, to je simbolički bilo. Dredovi su nešto što će sigurno biti moja budućnost, a sada mi prija malo promena- završava Stefan Đurić za “Blic”.

O Ani ni reč Đurića su u jednom trenutku mediji zamolili da prokomentariše svoju bivšu suprugu pevačicu Anu Nikolić i da svoje mišljenje na temu njenog ponašanja i izvođenja njihove naslednice na binu tokom jednog nastupa, zbog kojeg se našla u žiži javnosti. - Koje je tvoje trenutno mišljenje o Ani Nikolić i njenom trenutnom stanju? - glasilo je pitanje, a Rasta je samo rekao: “Živ bio, ćao” i prekinuo intervju.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:23 Rasta nije hteo da priča o novoj devojci