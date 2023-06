EVO KADA STARTUJE NASLEDNICA ZADRUGE "ELITA"! Detalji novog rijalitija isplivali iz najstrožije tajnosti!

Vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović, najavio je da uskoro kreće novi projekat pod nazivom "Zadruga 7 - Elita". Svi s nestrpljenjem čekaju novu sezonu rijalitiju. Ovaj TV format će se razlikovati u odnosu na prethodne sezone, a nagrada za prvo mesto je nikad veća, čak 100.000 evra.

Voditelji prethodnih sezona su otkrili kakva očekivanja imaju od Zadruge u narednim mesecima. Prva je svoj sud dala Dušica Jakovljević. Voditeljka je otkrila da i ove sezone rijaliti kreće u septembru, što do sada nije bilo javno objavljeno.

- Moja očekivanja kada je reč o televiziji Pink i kada je reč o mom ličnom angažmanju su maksimalna. Znam da televizija Pink ništa ne prepušta slučaju i kada objavi da priprema novi projekat i kada objavi promene u svom produkcionom radu, ja znam da će to biti onako kako su rekli, i da su na to ozbiljno spremni jer smo televizija koja ne radi ništa na pola, niti objavljujemo nespremni nove stvari, tako da očekujem da publika bude prezadovoljna i da kažu: "Ovo smo čekali sve vreme" i da smo nadmašli sve moguće Zadruge - započela je Dušica za Pink pa dodala:

- O kastingu ne bih, uvek sam sva moja očekivanja za kasting prepuštala produkciji koja to radi najbolje. Vidim da su svi jako zadovoljni, vidim da je fantastična energija na televiziji Pink, vidim da svi jedva čekaju taj septembar da to krene i da na tome itekako svakodnevno rade bez prestanka, tako da znam da je pred nama vrhunski projekat koji će ponovo oboriti sve rekorde gledanosti i da ćemo svi mi dati sve od sebe da to tako i bude. Mi smo nekako na Pinku navikli da postavljamo standarde i da rušimo sopstvene rekorde i da nadmašimo sami sebe, a rejtinizi pokazuju da niko u tome ne može da nas prati i da nam niko nije čak ni blizu i ja znam da ćemo napravati najbolji projekat do sada, svaka karika u tom lancu funkcioniše besprekorno i apsolutno predano i posvećeno. Iako jako malo znam o tom projektu, osećam tu energiju, pokretačku i tu energiju uspeha, energiju onoga što nas zajedno sve vodi ka tome, da televizija Pink, kao jedna velika porodica koja funkcioniše pogledom, pa čak i mislima, čak i dok radimo i realizijemo svaku emisiju, tako da sam sigurna da nas čeka najbolja i najjača emisija do sada - zaključila je Dušica za "Pink.rs".

