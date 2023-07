ALEKSANDRA PRIJOVIĆ RAZBIJA TREMU RAKIJOM, A NJEN SIN JE ČUDO OD DETETA?! Evo šta je uspeo da otpeva sa samo 4 godine!

Aleksandra Prijović veoma je uzbuđena zbog svog predstojećeg nastupa u beogradskoj areni. Tim povodom dala je intervju u kojem je pričala o svojim pevačkim uzorima, porodici, ali i o tome na koji način razbija tremu pred nastup.

Za supruga kaže da je jako talentovan za muziku, da je dobar kompozitor i da je autor mnogih njenih pesama.

A njihov sin Aleksandar očigledno je povukao talenat na roditelje jer je sa četiri godine uspeo da otpeva čitav album svoje mame.

- Aki je skoro propevao, a ono što me je jako iznenadilo jeste što je znao napamet ceo moj album. On je to pomno slušao izgleda i zapamtio je sve iako ima samo četiri godine - rekla je uzbuđena pevačica.

Kao svoje uzore navodi Šabana Šaulića i Svetlanu Cecu Ražnatović sa kojom je često porede:

- Njih dvoje su pevači koje sam najviše slušala I ja pevam takve neke trilere. Kažu mi mnogi da ličim na Cecu, čak mi je i ona jednom prilikom rekla da joj se ponekad čini kao da me je ona rodila.

Na pitanje da li će pred koncert u Areni popiti pivo, rekla je da ipak za takve prilike prefeira rakiju:

- Ja ću da popijem rakiju. Bolja je za grlo!

