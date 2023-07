LETO na Jadranu: Ekskluzivne cene za Crnu Goru samo u Travellandu!

Turistička agencija “Travelland” pruža najveći izbor hotelskog smeštaja za poznate letnje destinacije, što je slučaj i sa Crnom Gorom. Neki od najpoznatijih hotela u Crnoj Gori imaju akcijske cene sa ograničenim rokom važenja, te preporučujemo da ovakvu priliku u jeku letnje sezone ne ispustite.

Koristite udobnost sopstvenog prevoza i uputite se na more! Za sve uplate aranžmana u celosti do 10.7. ostvarujete dodatni popust na cene!

Ekskluzivne ponude možete pronaći za sledeće hotele u Budvi, Petrovcu, Bjeloj:

U samom centru Budve, na oko 50m od plaže prostire se hotelski resort Slovenska Plaža čije su smeštajne jedinice raspoređene u dve kategorije 3* plus i 4* - Hotel Slovenska Plaža 4* i Hotel Slovenska Plaža 3* nude sve što je potrebno za ugodan odmor - od smeštaja i ishrane do rekreacije i zabave. Za sve uplate u celosti do 10. jula ostvarujete dodatni popust od 5%. Pogodnost i za porodice sa decom – za jedno dete do 10 godina u pratnji dve odrasle osobe, boravak je besplatan.

Slovenska plaža je među prvim dobitnicima u Crnoj Gori Eco label sertifikata, sertifikata Evropske Unije za brigu i očuvanje životne sredine. Slovenska plaža je grad prepun zelenila i cveća, a tu su i restorani, kafei, butici, mini-marketi, galerija, turističke agencije, stomatološke i ambulantne ordinacije, frizerski i kozmetički saloni, sportski tereni, bazeni.

U neposrednoj blizini turističkog naselja Slovenska plaža, na samo 15 minuta hoda od Starog grada Budva, u raskošnom zelenilu mediteranskog rastinja nlazi se hotel Aleksandar 4*. Aleksandar hotel je kutak za sve one kojima je imperativ kvalitetan godišnji odmor, uz komforan smeštaj, idealne uslove za rekreaciju i dobar program animacije. Za sve uplate u celosti do 10. jula ostvarujete dodatni popust od 5%. Pogodnost i za porodice sa decom – za jedno dete do 10 godina u pratnji dve odrasle osobe, boravak je besplatan.

Specijalne cene – 7 polupansiona već od 341€, a 10 polupansiona već od 484€.

Jedan od najtraženijih hotela na Crnogorskom primorju je svakako Hotel Palas 4* u Petrovcu. Ljubazno osoblje, odlična i raznovrsna hrana, mnoštvo sadržaja, udobne i prostrane sobe, blizina mora i plaže, prednosti su ovog hotela. Nalazi se na samoj obali mora, u zaleđu gradske plaže Petrovac i sinonim je za kvalitet i ugodan odmor. Boravak je moguć na 7 i 10 dana. Slobodnih mesta po specijalnim cenama ima već od 11. jula.

U Bokokotorskom zalivu u mestu Bijela, uz obalu mora, šarmantni Carine Hotel Park Bijela 4* ugostiće svoje posetioce ove letnje sezone. Hotelska ponuda je raznovrsna - uključuje privatnu plažu, zatvoreni bazen i otvoreni bazen sa terasom za sunčanje, sadržaje za sportove na vodi i usluge iznajmljivanje automobila i bicikala. Wi-fi i parking su besplatni za goste hotela. Na cene boravka od 7 ili 10 noćenja uz All inclusive uslugu odobren je popust od čak 30%.

Svi zainteresovani za odmor u Crnoj Gori mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h, ali i nedeljom od 10-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

