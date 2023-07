SKINULA SE MARIJA VELJKOVIĆ! Voditeljka pokazala noge u teksas šortsu, a onda obukla crni kupaći: "Savršentvo lepote" (FOTO)

Voditeljka Marija Veljković (42) ne prestaje da privlači pažnju gde god se pojavi. Ona se pre nepune dve godine razvela od arhitekte Milana Milovanovića sa kojim ima troje dece i vratila se sa njima u svoj devojački stan.

Tokom prethodnog leta je potvrdila vezu sa glumcem Rastkom Jankovićem i priznala da joj je upravo on vratio osmeh na lice. Izgleda da je ta ljubav zaslužna i što Marija blista u svakoj odevnoj kombinaciji, dok je na malim ekranima viđamo širokog osmeha.

foto: Instagram

Marija vredno radi, a u gustom rasporedu rešila je da napravi predah i sa decom ode do Grčke i to do Pefkohorija, odakle je objavila serijal fotografija.

Marija se opredelila za teksas šorts dubokog struka, koji je istakao njene obline i duge noge, dok je u gornjem delu tela ponela beli kupaći kostim koji je bio u vidu topa.

Preko svega je ponela beli letnji ogrtač, tirkizne papuče i veliku torbu za plažu. Celokupan stajling zaokružila je naočarima za sunce, a njenih 63.000 pratilaca je uvek oduševljeno svakom njenom privatnom objavom, tako da je usledila salva pohvala za izgled.

"Savršenstvo lepote", "Neverovatnoa", "Prelepa si", su samo neki od komentara.

Kurir.rs/Blic

