KRALA STRUJU, MUŽ JOJ BIO UMEŠAN U AFERU S PEVAČICOM! Nataša Aksentijević: Možda je ona rekla da se to objavi jer sam aktuelna!

Nataša Aksentijević dugo je već u medijima, ali i pored voditeljskog angažmana ona nije napustila svoju primarnu profesiju glumu.

foto: Damir Dervišagić

Ona je svojevremeno u jednom intervjuu ispričala sve o svom početku karijere, a pričala je i o privatnom životu i braku.

Nataša je popularnost stekla kao voditeljka emisije "DNK", koju je napustila pre nekoliko godina, ali brojne situacije sa kojima se susrela tokom snimanja i dalje pamti.

- To je izuzetno veliki broj situacija koje ću ja pamtiti ceo život. Jedna velika životna škola, svašta sam naučila, a pre svega to da se ne nerviramo oko nebitnih stvari. Postoje ljudske sudbine koje su dosta komplikovane, teške i zamršene, postoje ljudi koji nemaju mnogo, ali imaju veliku sreću, a postoje oni i koje ne zanima ništa u životu. Na početku mi je bilo čudno, a onda sam shvatila da je mnogo takvih ljudi koji sumnjaju u svoje očinstvo. Što se tiče emisije u kojoj su se pojavili Marko i Divna DNK, ja sam mislila da je meni ekipa namestila sagovornike, kao neku skrivenu kameru, a ustvari ne, to je životna sudbina da žena govori ispred muža da ga je prevarila sa komšijinim sinom, a komšija sedi pored - ispričala je tada Nataša.

foto: Instagram/natasaaksentijevic

Aksentijevićeva je u intervjuu ispričala da je u jednom periodu života krala struju za potrebe svog privatnog biznisa.

- Da, to sam već pričala. Život vam donese različita iskustva, upozna vas sa različitim ljudima koji vam daju različite predloge. Ako ste slikar naivac, možda pomislite da to može biti zabavno. Meni je bilo za jedan privatan biznis, bavila sam se ugostiteljstvom. Dosta dobro kuvam, pa sam mislila da mogu da budem vlasnik ugostiteljskog objekta. To i danas funkcioniše, ali se ja time ne bavim na način na koji sam se nekada posvećeno bavila - priznala j evoditeljka.

Ona je u okviru jednog projekta odlučila da smanji svoju kilažu, ali je priznala da je nakon završenog snimanja prestala da poštuje režim ishrane.

- Mršavila sam u okviru jednog projekta, ali nadam se da ću nastaviti. Ja želim da smršam u humanitarne svrhe, nekome da pomognem - to sam tako odredila jer meni nije važan broj kilograma, za mene je bitan samo kada je zdravlje u pitanju. Nije važno da mi treniramo da bismo na plaži bili lepi nego da treniramo kako bi naš organizam držali u punoj snazi. Zbog zdravlja je jako važno da se čovek bavi svojim telom. Trenutno jedem šest torti dnevno, osam baklava i dvadeset četiri ćevapa sa dosta luka, a dijeta je otišla na zimski odmor.

foto: Dragan Kadić

Na samom kraju intervjua Nataša je progovorila o svom braku, a onda i ispričala da je iz novina saznala da ju je muž "prevario".

- Jedan novinar je napisao da je moj suprug bio u vezi sa jednom pevačicom, a oni se nikada nisu ni upoznali. Ne znam kako je tom novinaru palo na pamet to, jedino da je ta pevačica rekla njemu da napiše jer sam ja aktuelna, ali i to je glupo - rekla je Nataša.

Kurir/ Nova

Bonus video:

01:36 Nataša Aksentijević posle 7 godina progovorila o UBISTVU posle emisije koju je vodila OTKRILA ŠTA SE DESILO