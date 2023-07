"BRAT JE POČEO DA SE GUŠI, IZVUKLA SAM CEV..." Jovana Jeremić se prisetila ŽIVOTNE DRAME, ovu agoniju je preživela u kafani!

Voditeljka Jovana Jeremić i njen brat Aca pukom srećom su preživeli dečji nestašluk u porodičnoj kafani.

Ona nikada nije krila da je odrasla u kafani na Ibarskoj magistrali, a sada je u "Novom jutru" ispričala kako se sa bratom slučajno zatvorila u vitrinu za piće.

foto: Printscreen

- Srećom, Bog nas je spasao. Tada sam shvatila da ja imam neku misiju u ovom životu - započela je svoju priču Jovana, pa nastavila:

- Brat i ja smo se zatvorili u tu vitrinu za piće. To nije frižider, to su vam one vitrine, koje morate da, izraziću se narodski, "rgnete" svom snagom da biste ih otvorili, da biste izvukli gajbice. Sreća, ta vitrina je bila isključena, bila je spremna za bacanje u smeće, jer je bila stara, pa je guma od vratanca bila oslabila. Ali, mi nismo mogli da je otvorimo. I, pazi ti moj mozak, moj brat Aca naglo počinje da se guši. Napominjem, tada sam imala pet godina, brat i ja smo isto godište. Setila sam se da je iznad nas sudopera. Izvukla sam cev i mi smo disali na slivnik 10 do 15 minuta. Malo on, malo ja... Dok nisu probili vrata, dok nas nisu čuli. Bog nas je spasao - zaključila je Jeremićeva, koja je sebi svojevremeno dala nadimak na Instagramu "mala koja čini čuda".

foto: Printscreen

Podsetimo, Jovana Jeremić rođena je u Ljigu, a odgajila ju je radnička porodica. Uvek se rado seća svog detinjstva, te ističe da su je mnoge životne nepravde oblikovale u ono što je postala danas.

- Ništa ne bih promenila. U kafani sam upoznala mnogo javnih ličnosti. Volela sam da provirim, kad mi kažu da je neko poznat došao. Imam mnogo lepih uspomena iz kafane, ne stidim se toga. Znala sam ko šta voli da jede, posmatrala sam ih, a neke i upoznala - rekla je Jovana jednom prilikom.

Kurir/ Srbija danas

Bonus video:

00:14 Jovana Jeremić u uskoj haljini sa dekolteom do pupka