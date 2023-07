VODITELJKA KURIR TELEVIZIJE PUSTILA BRIGU NA KRITU! Ljiljana Stanišić UPOZNALA GRČKU KRALJICU, nećete verovati šta je uradila

Ljiljana Stanišić baterije za novu sezonu emisije "Pusti Brigu" puni na moru. Ovoga puta se odlučila za letovanje na najvećem grčkom ostrvu koje je omljena destinacija avanturista i radoznalih hedonista. Domaćica nedeljnog popodneva na Kurir televiziji je svoje iskustvo podelila za naše čitaoce:

- Svaki odlazak iz zemlje na neku destinaciju za mene ima posebnu draž. Nedavno sam se vratila s Krita i verujte da još uvek ne mogu da saberem utiske šta sam sve videla, doživela, probala i u čemu sam sve uživala.

foto: Privatna Arhiva

Toliko je bilo lepo da bih se tamo vratila i sledeće godine, i to na mesec dana minimum. Krit je za mene posebna priča i letovanje drugačije od svega u Grčkoj. Ostrvo daje opciju da se na jednom letovanju okupate u čak tri mora. Doduše, ja sam se bućnula u dva, do trećeg nisam stigla, ali biće prilike, ima godina. Jer Krit je odlična opcija za one koji s jedne strane žele miran odmor, kao i za one koji uživaju u tome da svaki dan obilaze neku novu plažu, ali i da se odlično provedu.

foto: Privatna Arhiva

Do samog ostrva došla sam direktnom avio-linijom iz Beograda, i to našom nacionalnom avio-kompanijom "Er Srbijom", koja je uvela redovne letove čak tri puta nedeljno. Iako sam želela, kako god da planirate, nemoguće je obići baš celo ostrvo za deset dana, čak ni polovinu, ukoliko ne ostajete ceo život - šalim se. Tri meseca je realno da se obiđe najveće ostrvo u Grčkoj, a toliko ima mogućnosti da ostanete celo leto.

Jedna od najlepših plaža na ostrvu Krit foto: Privatna Arhiva

Ove sezone moja baza je bila Hanja, a stigla sam da obiđem i Retimno. Pohvaliću se da sam upoznala i tamošnjeg gradonačelnika. Ali da krenem od početka. Čim sam sletela, odmah sam obišla najstariji restoran u Hanji, koji se nalazi u tamošnjoj botaničkoj bašti. Tu su se okupljali privrednici, političari, tamošnja estrada, stanovništvo, turisti, oni koje treba i ne treba da vidite, ma kompletan esnaf.

Hanja iz ugla naše novinarke foto: Kurir

Taj lokal ima i dušu, uspomene, a na zidu beleške i hvalospeve. U bašti se mogu videti sve generacije, ali mene mesto nije držalo, te sam nakon dve rakije, tortilje sa medom i slatkog sira krenula do smeštaja. Pao je kupaći i pravac plaža. A more fenomenalno, toplo, ljudi se kupaju, sunce prži, kokteli se piju. San snova.

Specijaliteti grče kuhinje prste da poližeš foto: Privatna Arhiva

Ali uživanje na ostrvu boga Zevsa tek je počelo. Želim da vam ovo putovanje dočaram iz mog ugla. Ono što sam videla svojim očima, okusila, dodirnula i osetila. Iskreno, od Hanje nisam ništa posebno očekivala, a dobila sam puno, posebno mi se dopao centar, koji je fantastičan. Oduševila sam se što Krićani drže do kulture i tradicije, pa svako veče možete da uživate u bogatom kulturno-umetničkom programu.

Radnje sa unikatnim proizvodima su dostupnim turistima foto: Privatna Arhiva

U gradu ćete sresti i venecijansku i tursku istoriju, ulice imaju izgled lavirinta i ispresecane su slatkim kućicama, tavernama, suvenirnicama i gift-šopovima. Najzanimljiviji mi je bio obilazak brodom dobro čuvanih tajni ove oblasti, a to je plaža Šejtan limani. Reč o jednoj uvali okruženoj stenama koje odaju utisak đavoljeg roga. Posebne maskote ove plaže su koze, kojih ima na sve strane i turisti ih često hrane. Šarene su i preslatke. Imala sam osećaj kao da će sa stene da upadnu u more, pa sam se pripremala da skočim s broda i spasem ih. Inače, prilaz ovoj plaži nije jednostavan i iziskuje priličnu spretnost, osim ako ne dolazite jahtom. Potrebno je spustiti se niz vrlo strmu stazu pešice. Automobile obično turisti ostavljaju na oko 10 minuta hoda od plaže, u blizini crkve posvećene Svetom Spiridonu.

Najstarija poslastičarnica na Kritu gde se prave najukusniji kolači i njen vlasnik foto: Privatna Arhiva

Obišli smo još mnogo zanimljivih mesta, probali specijalitete, slušala razne priče o poljima avokada, pomorandži i limuna. Taj posao sad cveta na Kritu. Ko ima te plantaže, taj je bogat čovek i ne mora da brine o krizi u zemlji. Uživala sam u vožnji kritskim putevima, koji su prošarani oleandrima, palmama i stablima maslina.

Najstarija maslina se nalazi na Kritu i daje plodove foto: Kurir

Jedna od sedam maslina na Mediteranu za koje se smatra da su stare preko 2.000 godina, iako naučnici sa univerziteta Krita ne mogu tačno potvrditi njenu starost, nalazi se u selu Vuves. Tu se nalazi stablo masline za koje se procenjuje da je staro 4.000 godina. Bogata i otporna, "Vuvesova maslina" i danas daje plodove. Vredi videti.

Trgovi su široki i turisti uživaju u bogatom sadržaju foto: Privatna Arhiva

Za vreme koje sam provela tamo imala sam priliku da obiđem i manastire. Manastir Svete Trojice je četvorougaoni kompleks s velikom crkvom u sredini i popločanom avlijom koja ga okružuje. Tu se nalaze ćelije monaha i hodočasnika, kao i zgrade različitih namena. Do ulaza u ovo sveto mesto vodi veličanstveno stepenište, a penjući se njime dolazimo do glavnog nivoa manastira.

Hoteli su prilagođeni potrebama svakog turiste foto: Kurir

Da ne dužim, tu je glavni ulaz. Crkva Hrista Spasitelja, stara crkvena škola, biblioteka, monaške ćelije, manastirska kancelarija, vinski podrum, gde možete da uživate u degustaciji ića i pića, kao i stara fabrika maslinovog ulja, muzej, izložba proizvoda manastira, iz kojeg ne možete da izađete a da ne pazarite fantastično maslinovo ulje.

Tamošnje kulturno umetničko društvo za turiste izvodi jedinstven performans foto: Privatna Arhiva

Manastir koji me je posebno oduševio je Arkadi. Manastir i monasi su imali veoma značajnu ulogu u borbi protiv Turaka. Najtužniji i najznačajniji događaj odvio se 1866, za vreme Kritske pobune. Tada se desila smrt čak 943 žitelja Krita, uglavnom žena i dece, koji su tada potražili zaštitu od Turaka u manastiru. Nakon tri dana borbe iguman manastira odlučio je da sklonište u kome se nalazio barut i u kome su se svi bili digne u vazduh. Žrtvovali su sebe, ali se nisu predali. Teška priča, ali poučna.

Manastiri na ostrvu nose posebnu duhovnu priču foto: Privatna Arhiva

Poslednji dani su bili rezervisani za Retimno. To je veliko mesto, otprilike kao spojena tri grčka gradića. Ne postoji tačka u kojoj se ne nalazi neki fin plićak za kupanje, kafić, restoran, bič bar. Retimno nije klasičan turistički grad, već pre svega grad koji živi i funkcioniše tokom cele godine. Grad poseduje vizantijsku eleganciju, venecijanski šarm, orijentalnu egzotiku i grčku dušu.

Ljiljana je uživala u ugostiteljskim raritetima foto: Privatna Arhiva

Od Vizantije je ostao veliki broj crkava i manastira, a od Venecije autentičan izgled starog grada: luka, uske kamene ulice, fontane i stara zdanja, kao i mletačka tvrđava Forteca, koja dominira gradom i daje mu prepoznatljiv pečat.

Gradonačlenik Retimna je našoj novinarki uručio vredan poklon foto: Privatna Arhiva

Rekli su mi da je ovo što sam videla tek mali deo Krita, pa se nadam da ću imati prilike da ovu lepotu upoznam još neki put, jer je moje uživanje na ostrvu boga Zevsa tek počelo.

Slatkišima u retsoranima je bilo teško odoleti foto: Privatna Arhiva

