OKO NJE SU SE OTIMALI OPASNI MOMCI: Voljenka bila mezimica muškaraca sa beogradskog asfalta, evo sa kim su je povezivali

Bivša učenica "Parova" Voljenka Ilić (51) pronađena je mrtva u bazenu svoje kuće u Kabareu, u Dominikanskoj Republici.

Voljenka Ilić je bila učesnica sedme sezone "Parova". Ona je takođe bila veoma popularna devedesetih godina kao denserka i pevačica. Bila je samo sa "opasnim" momcima, a priznala je i da joj je jedina neostvarena želja da ima decu.

Iz tih razloga je i povezivana sa opasnim momcima, ali i sa Željkom Ražnatovićem Arkanom i Kneletom.

- Ja sam imala neki nastup i Knele je bio tu sa društvom i mislio je da sam animir dama, i onda sam se ja požalila mami i moja mama se tada pojavila u klubu da me odbrani, ponela je sa sobom i neki heklerčić tada, ali je on uspostavio sa njom veoma dobar odnos i obećao joj da će me čuvati u ovom gradu i da ih tretiram kao braću. Sećam se da sam se tada prvi put vozila u takozvanom slončetu, a mama sedi pored mene i viče dobićeš batine - ispričala je svojevremeno Voljenka.

Poslednja njena ljubavna veza za koju je javnost znala jeste sa jednim bivšim rijaliti igračem, a u pitanju je Milorad Simić "Roko", sa kojim sve vreme objavljivala fotografije na društvenim mrežama.

