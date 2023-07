PROKLINJAO SAM KARIJERU, NOVAC, PESMU: Miroslav Ilić o najvećoj boli u životu, zbog ovoga je želeo da se odrekne svega!

Miroslav Ilić iza sebe ima uspešnu višedecenijsku karijeru i nebrojeno hitova. Ostvaren je kao suprug, otac i deda, ali za nečim žali već godinama.

Naime, pevaču je majka preminula kada je on imao 25, a ona 47 godina. Bio je za nju izuzetno vezan, i kako kaže, ne može da prežali što nije doživela da vidi kako je postao uspešan. Kada se njegova majka razbolela, hteo je da otkaže karijeru u Bugarskoj i odrekne se pevanja.

"Nikad mi nije bilo teže. Proklinjao sam novac, turneju, karijeru, pesmu... Čak sam se zarekao da više nikad neću uzeti mikrofon u ruke. Osećao sam se kao da mi je pesma ukrala poslednje dane koje sam morao da provedem pored najdraže osobe. Kada sam se vratio iz Bugarske i ugledao majku, znao sam da su joj sati odbrojani", priča pevač, kome je njihov poslednji susret sa majkom zauvek urezan u sećanju.

"Rekla mi je: "Sine, pesma je tvoj život, hleb tvoje dece. Znaj, tvoja pesma je potrebna mnogima. Ti sam ne znaš koliko radosti donosiš ljudima koje nikad nisi ni sreo, ni video. To je za tvoju majku, koja te je naučila da pevaš, najveće hvala. Zato, molim te, nastavi sa pesmom, a ja ću se lečiti zamišljajući kako pevaš i veseliš ljude. Obećaj mi da ćeš zbog mene nastaviti da pevaš sve dok te grlo služi i pesma priziva.", ispričao je za "Hit" pevač.

"Mama mi je umrla sa 47 godina, kad je meni bilo 25. Mnogo mi je žao što nije dočekala da vidi da sam nešto napravio i stekao u životu. Mislim da sam sve dobre osobine nasledio od nje. Obožavao sam je, bila je vrlo posvećena i brižna", rekao je Miroslav, koji je poslušao majčin savet i posle njene smrti nastavio da se bavi muzikom:

"Pevao sam, ali sam imao osećaj da "pesma tugu zbori". Iz mog života je nestala osoba koja me je podojila pesmom, udahnula mi ljubav prema rodnoj kući, porodici, zavičaju, Moravi. Jedva sam se oporavio posle njenog odlaska. Pevao sam tugujući, kao da izvlačim emocije iz nekog zaključanog kovčega tuge. I one najveselije pesme podsećale su me na majku", priznao je pevač.

