KEBINA BIVŠA LJUBAVNICA BRUTALNO Mira nema TAKTIKU, džaba joj Brena, nema dokaza da je Ilić Devinov otac! Ima poruku i za PEVAČA

Mirjana Antonović još se bori da dokaže da je Miroslav Ilić otac njenog sina Devina. Nekada je savete tražila od Ljiljana Jevremović, žene koja je do Strazbura stigla ne bi li dokazala da je Dragan Kojić Keba i otac njenog deteta.

"Mislim da ta žena ima pogrešnu taktiktu, prvo neka dokaže na sudu da je Miroslav otac pa neka priča i neka se svuda pojavljuje. Zagovornik sam toga da se to ne zove "Devinov zakon", malo je bizarno. Mislim da se previše pojavljuje u medijima i juri popularnost, a premalo ima sudskih dokaza. Ne znam što se sve nije završilo kad ima jaku podršku medija. Ja sam pričala da je Keba otac mog deteta tek kada sam to dokazala. Ne može Miroslavu veze i politika da pomognu. S druge strane, nije u redu što se Miroslav nikada nije oglasio s tim povodom, ipak je javna ličnost, ne može jedna javna ličnost da ima privatan život to je nemoguće. Ja ne mogu da sudim da li je on otac kad dokaza nema. Eto ja bih volela da napišem Miroslavu jednu pesmu da je otpeva u znak izvinjena Devinu", kaže Ljilja, autorka čuvene pesme "Srpkinja je mene majka rodila".

Iako je njeno ime potpisano ispod velikih hitova, deluje da je poznatija kao prva žena koja je tužila državu i došla do suda u Strazburu gde je dokazala da je otac njenog deteta poznat pevač.

"Razmišljala sam da napišem knjigu, možda bi se zvala 'Hvala ti Strazbure', ja sam ušla u udžbenike Pravnog fakulteta kao neko ko se bez advokata, sama borila i dobila tužbu u Strazburu.

"Ne bih ja pisala knjigu da zaradim novac, već što stvarno imam šta da napišem. Možda će se jednog dana i neka ulica zvati po meni. Mira je napisala knjigu ali ja sam emotivna slovenska duša, ona je ipak iz Amerike ne može to da bude isto, ne vodimo se istim principima".

I dok pevačica Lepa Brena javno podržava borbu Mirjane Antonović, pa čak i kao svedok na sudu, na Ljiljinu stranu nikad nije stala.

"Brena je pristrasna u podržavanju svojih prijatelja jer podržava i Mirjanu koja se bori za očinstvo i Kebu koji je dugo bežao od toga. Ne uzimam joj za zlo svako radi i ponaša se kako misli i oseća. Javno me nikad niko nije podržao."

