OGLASILA SE MILENA KAČAVENDA NAKON JAVNE PRETNJE ANE ĆURČIĆ: Ovakav odgovor od kume niko nije očekivao, sve miriše na haos!

Ana Ćurčić noćas je prozvala Milenu javno, putem Instagrama, te zapretila da će sada ona početi da priča, budući da je dosta ćutala i trepela pojedine Milenine "ispade".

- Hm... Ja kažem ostaću drug, ali sad je dosta. Samo me gledaj! Tako malo treba da budeš čovek, ali kad neko laže do te mere da više ne zna šta priča... Konačno je moj red da kažem mnogo toga - najavila je Ćurčićeva, a ostaje da vidimo šta je to rešila da iznese u javnost - poručila je Ana, ubrzo nakon toga za Pink.rs oglasila se Kačavenda.

foto: Petar Aleksić

- Nemam nikakav komentar, sedim i čekam, kao i sva javnost - nestrpljiva je "kuma nacionale".

Podsetimo, odmah po Aninom izlasku iz "Zadruge" njih dve su se udaljile i trudile da u javnosti ne govore transparentno o detaljima svoje svađe, međutim ubrzo je otpočet medijski rat koji i dalje traje. Prozivke su jedna drugoj upućivale gde god su stigle - na Instagramu, putem portala, pa čak i u TV emisijama, pogotovo u "Narod pita" na Pinku. Ana je u međuvremenu priznala da je bila šokirana kada je videla samo deo onoga što je u javnosti izjavljivala Milena, optužila je da je brojne stvari slagala i preuveličala, a takođe bacila je sumnju da je Kačavenda zloupotrebila fanove i proneverila novac koji su slali. Zbog toga ju je, između ostalog, otpratila sa Instagrama, a potom i blokirala.

Kurir.rs/ Pink.rs

