NAKON TEŠKE BOLESTI USLEDILA I ŽESTOKA BORBA ZA POTOMSTVO! Sanja Maletić jača od svih problema: Dok dišem neću odustati...

Sanja Maletić skockala je svoj privatni život po svojoj meri i kako nam se pohvalila lepo živi. Nakon enormne slave koju je svojevremeno dostigla, ona je svoje vreme posvetila i životu van scene na koji je danas izuzetno ponosna.

– Ja sam srećna žena, recept je da imaš sređen život i poslovni i privatni, da ti je sve potaman, a bilo bi glupo da mi nije potaman, valjda sam osim na karijeri radila na kvalitetu privatnog života, tako da su se kod mene kockice složile i ja jako lepo živim – rekla je pevačica .

Na ljubavnom životu cvetaju joj ruže i već dugi niz godina je u stabilnom i skladnom braku, ali priznaje da njenom partneru nekada ni malo nije lako sa njom.

– Teško je živeti sa mnom, onaj ko ume da živi sa mnom on je pobednik, ja sam zahtevna žena i malo arhaična, malo principijalna, ali kad uhvatiš ritam, ide… – tvrdi Sanja.

Iza njenog osmeha i vedre energije, krije se borba sa ozbiljnim zdravstvenim problemom o kojem nema problem da javno priča.

– Ja sam dobila bolest štitne žlezde i onda sam uz to gratis dobila i taj Hašimoto koja je poprilično teška auto-imuna bolest, ali gospodin Japanac i ja pričamo, kad imam obaveza onda se on i ja ujutru dogovorimo i ja mu kažem: „Bato, danas me ne diraš, danas imam posla, pričaćemo kad dođem kući“. Sve se može kada psihološki namestiš da diriguješ ti, opet sam ja gospodar koliko god to bila teška bolest. Žena sam koja čvrsto drži konce i dok god dišem ja sam gazda svog života i ne dozvoljavam da me bilo šta poremeti – objašnjava ona.

Već dugi niz godina bori se za potomstvo i kako je istakla nikada neće odustati od toga dok god postoji bilo kakva šansa.

– Dok god dišem i dok god postoji bilo kakva šansa od Boga i od prirode, ja sam tu, odustati neću. Ja ne mogu da usvojim dete, ja sam ’73. godište i ljudi u mojim godinama ne mogu da usvoje decu zato što su prešli starosnu granicu – rekla nam je pevačica, pa otkrila kako uspeva da uvek bude tako pozitivna i nasmejana uprkos brojnim problemima sa kojima se suočava:

– Ono što te drži pozitivnom to je tvoj cilj, a to je najlepši mogući cilj koji čovek može sebi da postavi. Moraš da budeš dobar, nasmejan, smiren, nežan i tih da bi došao do svog cilja.

