SVI JE ZNAJU KAO PEVAČEVU ŽENU, A ONA BILA VODITELJKA! Perućicina supruga je ovako izgledala dok je radila ne televiziji!

Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina Kolozeus objavili su da će uskoro postati roditelji.

foto: Printscreen/Instagram

Zgodnu crnku danas svi znaju kao pevačevu izabranicu, a zaravo ona je bila deo javnog živopta i pre udaje za zvezdu "Granda". Naime, Katarina je bila voditeljka televizije Hepi, dala je otkaz kada je ljubav s Perućicom postala ozbiljna.

I sam pevač je jednom prilikom o tome pričao ističiću da je to uradila kako bi više vremena provodili zajedno.

- Ona je ostajala sa mnom do jutra pre nego što krene na posao. Mnogo je radila, i da bismo što više bili zajedno ona je ostajala da prespava sa mnom i sutrdan se budila u šest časova i odlazila na posao. To je trajalo jedno godinu dana i bilo joj je veoma naporno. Tada sam joj rekao da napusti to - izjavi je svojevremeno Perućica.

Sada su se na jednom Instagram profilu koji je posvećen estradnim ličnostima pojavile Katarinine fotografije iz perioda kada je radila kao voditeljka. Ono što je primetno da je dosta toga promenila na sebi. Uradila je grudi i usta i još neke korekcije na licu. Jedino joj je boja i dužine kose ostala ista.

Kurir.rs/ 24sedam

