BILI SU NAJPOZNATIJI BEND A IZA KAMERA SASVIM NEŠTO DRUGO! Goca progovorila o dugo čuvanim tajnama, ovako je počeo FIJASKO Tap 011

Goca Tržan bila je članica kultne grupe "Tap 011" koja je harala devedesetih godina, a nešto kasnije je započela solo karijeru.

Jednom prilikom govorila je o ranim uspesima grupe i otkrila kako je uopšte stupila na muzičku scenu.

- Kada sam ja bila mala drugačije je izgledao svaki muzički početak. Mi smo kretali iz manjih bendova, pa ideš na festivale, ja sam počela sa "Distorzijom", pa sam išla sa njima i na Gitarijadu, pa sam upoznala na taj način i Margitu iz EKV-a. Tako su me upoznali i Tapiri u to vreme, ali sam ja bila u fazonu da to nije za mene. Nešto kasnije su me zvali da čujem jednu pesmu, u pitanju je bila "Bunda". Ivana i ja smo otpevale jedan deo pesme i oni kad su čuli kako nam se slažu glasovi, bili su u fazonu da pravimo bend. "Tap" kao skraćeno od Tapira a "011" jer je to pozivni za Beograd, a svi smo bili odatle... Inače Ivana i ja smo se poznavale još iz škole, samo smo bile druga smena - govorila je Goca.

foto: Printscreen YT

- Bili smo ultra giga mega poznati a vozili smo se autobusom. Ono što ljudi ne znaju, naša prva turneja je bila sa Sneki, 1994. godine. Svaku halu smo prošli sa njom, uvek nas je hvalila i govorila da ćemo biti najpoznatiji bend. Dobijali smo i neke parice, to je bilo nam sjajno. Kasnije je bilo toliko para da smo sebi kupili automobile. Iako je sve izgledalo sjajno, nije tako bilo iza kamera.

foto: Damir Dervišagić

- Kada smo prekunuli da radimo sa Ganetom bila je neka čudna energija. Bilo je tenzično i sve je bilo nekako traljavo. U tom trenutku nisam pričala sa Perom i ne sećam se zašto. Išla sam kod zubara i shvatila sam da ako imam još jedan pokvaren zub nemam para da se vratim kući i samo sam rekla "dosta je bilo". Bila sam u fazonu da ne mogu da budem Goca Tržan a da imam 50 maraka u džepu. Bila je ideja da se snimi album, ali ja jednostavno nisam mogla. Htela sam da ispoštujem sve i da budem na nastupima, ali da ne mogu album, čekaću koliko god da treba. Sutra su mi javili da nema potrebe više uopšte da budem tu. Tada sam im mnogo toga zamerala sada više ne, sve ih razumem - otkrila je Goca.

foto: Printscreen YT

- Preloman trenutak je bio to kada sam izašla iz grupe, razmišljala sam da li uopšte da se bavim muzikom. Otišla sam kod Pecikoze kome sam beskrajno verovala i sa njim je sve počelo. Prve pesme koje sam izabrala došle su do mene spontano, a mnogi su govorili da je to bezveze. PGP u to vreme je živeo od mog albuma i uspeha koji sam postigla - rekla je Goca.

Kurir.rs

